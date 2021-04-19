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«Чёрных коллекторов» предлагают сажать в тюрьму на срок до 12 лет

Парламентская газета
1 час назад
Для тех, кто незаконно занимается деятельностью по возврату просроченной задолженности физических лиц, может появиться уголовное наказание. Такой законопроект ( 1133972-7) планируется обсудить перед первым чтением на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку 20 апреля.
«Чёрных коллекторов» предлагают сажать на срок до 12 лет
Фото: АГН МОСКВААГН МОСКВА
Уголовная ответственность будет наступать, если коллектор угрожает человеку, пытается повредить его имущество или обещает сделать это, либо если распространяет о должнике заведомо ложные или порочащие его сведения. За это может грозить как штраф до полумиллиона рублей, так и лишение свободы до 5 лет.
При этом максимально наказание по новой статье УК составит до 12 лет лишения свободы, если долги «выбивала» организованная группа.
«Депутатам регулярно поступают жалобы на действия коллекторов, которые угрожают, вплоть до физической расправы, не только самим должникам, но и их родным и близким», — говорил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.
При этом привлечь к ответственности за нарушения законодательства о коллекторской деятельности в ряде случаев пока что невозможно, поскольку эти действия совершают физические лица и установить их связь с организациями-кредиторами в рамках действующего законодательства крайне сложно.
Авторами инициативы стала группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
Криминал,Происшествия,Василий Пискарев,Вячеслав Володин,Госдума,
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