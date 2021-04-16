Появилась очередная схема мошенничества с криптовалютой

Появилась новая схема мошенничества с криптовалютой, при которой злоумышленники создают собственные проекты децентрализованных финансов, включают в код ошибку, а после незаконно выводят финансовые средства клиентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные криптобиржи Binance.