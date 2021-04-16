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Появилась новая схема мошенничества с криптовалютой

News.ruиещё 1
1 час назад
Появилась новая схема мошенничества с криптовалютой, при которой злоумышленники создают собственные проекты децентрализованных финансов, включают в код ошибку, а после незаконно выводят финансовые средства клиентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные криптобиржи Binance.
Появилась очередная схема мошенничества с криптовалютой
Фото:  Nikolay Gyngazov/Global Look Press Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Как пояснил директор Вinаnce в РФ и странах СНГ Глеб Костарев, вновь внедряемая схема мошенничества позволяет злоумышленникам выводить средства через смарт-контракт, не затрагивая алгоритм, который гарантирует неприкосновенность вложений.
Эксперт рекомендует не пользоваться общественным Wi-Fi, проверять соответствие отображаемой ссылки биржи оригинальной и следить за адресом получателя при совершении транзакций.
В свою очередь, главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Алексанр Гостев предположил, что в текущем году число краж децентрализованных финансов продолжит расти.
Ранее стало известно, что россияне стали вдвое активнее реагировать на киберугрозы. Об этом писал NEWS.ru.
Криминал,Происшествия,Глеб Костарев,Лаборатория Касперского,газета "Известия",Россия,
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