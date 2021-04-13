В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Убийца Алика Рыжего бросил пистолет в автобусе

Газета.Ru
48 минут назад
Мужчина, подозреваемый в убийстве криминального авторитета Алика Рыжего, скрылся с места преступления на автобусе. Об этом пишет сайт mk.ru.
Убийца Алика Рыжего бросил пистолет в автобусе
Фото: ТАССТАСС
"Водитель автобуса 26-го маршрута, осматривая салон после очередного рейса на конечной остановке близ метро "Сокол", обнаружил в салоне, за сиденьем у окна, предметы, похожие на пистолет, магазин и патроны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в автобусе подозреваемый поменялся куртками с неизвестным пассажиром, который позже вышел на конечной остановке у метро "Сокол". Позже куртка была обнаружена в одном из мусорных контейнеров.
Ранее стало известно, что мужчиной, которого застрелили в московском фитнес-клубе, оказался известный криминальный авторитет — Али Гейдаров (Альберт Рыжий). До этого городское управление Следственного комитета (СК) Российской Федерации сообщило о том, что неизвестный мужчина застрелил посетителя фитнес-клуба в Москве. Мужчина несколько раз выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места происшествия. Посетитель клуба скончался. На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия, а также ведется работа по задержанию преступника.
Криминал,Происшествия,СКР,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители