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Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

РИАМОиещё 1
1 час назад
Полицейские пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в попытке сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере в Московской области, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Фото: © РИАМО© РИАМО
«По имеющейся информации, пятеро граждан Украины в феврале текущего года арендовали дом в Подмосковье и завезли туда специальное оборудование, а также различные химические вещества для синтезирования наркотика», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, всю продукцию злоумышленники, предположительно, сбывали крупными партиями с помощью тайников в лесу.
Она добавила, что при обыске полицейские нашли более 100 кг порошкообразного вещества в различных емкостях, весы, пластиковые и металлические канистры с жидкостью, реактор для химического синтеза.
Исследование подтвердило, что часть найденного у злоумышленников порошка является мефедроном общим весом свыше 33 кг. Оставшееся вещество планируют отправить на экспертизу в ходе предварительного расследования.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных избрали меру пресечения - заключение под стражу.Специалисты устанавливают обстоятельства данного дела, проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на выявление возможных соучастников задержанных.
Криминал,Ирина Волк,МВД,Московская Область,Украина,
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