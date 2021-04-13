Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Полицейские пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в попытке сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере в Московской области , сообщается на сайте «МВД Медиа».

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«По имеющейся информации, пятеро граждан Украины в феврале текущего года арендовали дом в Подмосковье и завезли туда специальное оборудование, а также различные химические вещества для синтезирования наркотика», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, всю продукцию злоумышленники, предположительно, сбывали крупными партиями с помощью тайников в лесу.

Она добавила, что при обыске полицейские нашли более 100 кг порошкообразного вещества в различных емкостях, весы, пластиковые и металлические канистры с жидкостью, реактор для химического синтеза.

Исследование подтвердило, что часть найденного у злоумышленников порошка является мефедроном общим весом свыше 33 кг. Оставшееся вещество планируют отправить на экспертизу в ходе предварительного расследования.