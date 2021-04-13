Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Полицейские пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в попытке сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере в Московской области
, сообщается на сайте «МВД Медиа».
«По имеющейся информации, пятеро граждан Украины в феврале текущего года арендовали дом в Подмосковье и завезли туда специальное оборудование, а также различные химические вещества для синтезирования наркотика», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, всю продукцию злоумышленники, предположительно, сбывали крупными партиями с помощью тайников в лесу.
Она добавила, что при обыске полицейские нашли более 100 кг порошкообразного вещества в различных емкостях, весы, пластиковые и металлические канистры с жидкостью, реактор для химического синтеза.
Исследование подтвердило, что часть найденного у злоумышленников порошка является мефедроном общим весом свыше 33 кг. Оставшееся вещество планируют отправить на экспертизу в ходе предварительного расследования.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных избрали меру пресечения - заключение под стражу.Специалисты устанавливают обстоятельства данного дела, проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на выявление возможных соучастников задержанных.