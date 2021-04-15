«Даже в 90-е бандиты себе такого не позволяли»

Одной из главных тем недели стало громкое убийство в элитном столичном ЖК «Алые паруса»: киллер застрелил вора в законе Альберта Рыжего, когда он занимался фитнесом в спортивном центре жилого комплекса. В последние восемь лет в Москве
не было случаев убийства воров в законе. Киллер долго жил по соседству с криминальным авторитетом и после преступления умело путал следы, но в итоге был задержан при участии оперативников ФСБ России
. Альберт Рыжий был известен как первый вор в законе, досрочно освободившийся из колонии, из-за чего его подозревали в связях со спецслужбами. Но и в преступном мире были у Рыжего грозные враги, которые могли желать ему смерти... Подробности громкого дела выясняла «Лента.ру»
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Фото: «Прайм Крайм»«Прайм Крайм»
О том, что в Москве убит петербургский вор в законе Али Гейдаров
, известный в криминальных кругах как Альберт Рыжий, стало известно около 13:00 12 апреля. Криминальный авторитет жил в ЖК «Алые паруса» и регулярно посещал местный фитнес-центр.
Однако охранники не смогли
помешать киллеру, который подошел к Рыжему сзади, когда он занимался на кардиотренажере, и хладнокровно выпустил
несколько пуль ему в спину.
После этого в фитнес-центре началась паника, оттуда в страхе выбегали люди, чем и воспользовался киллер: он скрылся, захватив свой красный рюкзак.
В главном следственном управлении Следственного комитета России
(СКР
) по факту убийства вора в законе возбудили уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. Вскоре СМИ сообщили, что в киллере, который стрелял в Альберта Рыжего, опознали некоего Матлаба Султанова.
Человек с таким именем и фамилией ранее был судим в Азербайджане
за убийство. В 2008 году Матлаб Султанов в ходе семейной ссоры зарезал свою сестру Парвану Гусейналиеву. Мужу Парваны, который пытался его остановить, Султанов отрезал ухо. Не исключено, что Альберт Рыжий стал уже второй жертвой Султанова.
Правоохранительные органы
приступили к поискам предполагаемого киллера. По предварительным данным, Султанов снимал квартиру в жилом комплексе «Алые паруса», где поселился Альберт Рыжий, и тоже посещал фитнес-клуб, где произошло убийство.
Как сообщает РЕН ТВ, Султанов выслеживал свою жертву около года. Для прикрытия киллер начал встречаться с девушкой: вместе они посещали
фитнес-центр, где позже был убит Альберт Рыжий. Возлюбленная киллера утверждает, что не знала, кем был Султанов, ей он представился бизнесменом. Сейчас, по ее словам, она ждет ребенка от подозреваемого.
Расстреляв вора в законе, киллер, по некоторым данным, скрылся с места преступления на городском автобусе. На выходе из фитнес-клуба убийца избавился от красного рюкзака с пистолетом-пулеметом Skorpion и двумя полными магазинами.
В то же время появилась версия, что в Альберта Рыжего киллер стрелял из другого оружия — пистолета Glock, который затем оставил в автобусе. После убийства Султанов менял маршрут и транспорт, переодевался и покупал себе новые кепки. Любопытно, что у киллера, судя по всему, был сообщник.
Камеры видеонаблюдения, установленные в московских автобусах, запечатлели
, как беглец обменивается с пассажиром автобуса куртками, после чего расплачивается с сообщником. Через некоторое время киллер оказывался в одежде желтого цвета. У станции метро «Сокол» он вызвал такси, после чего его следы затерялись.
Все приметы указывали на то, что Альберт Рыжий погиб от рук киллера-профессионала. Именно поэтому к поискам убийцы одновременно приступили следователи столичного главка СКР, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Московского уголовного розыска.
Эта совместная работа вскоре принесла свои плоды: 14 апреля старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по столице Юлия Иванова сообщила
«Ленте.ру», что подозреваемый в убийстве Гейдарова задержан.
Впрочем, почти сразу после задержания Матлаб Султанов признал
вину. Он заявил, что не получал денежного вознаграждения за убийство Альберта Рыжего, а причиной преступления стал личный конфликт между ними.
Сегодня главный вопрос, на который предстоит ответить следствию, — за что в действительности был убит Альберт Рыжий и кто был заказчиком преступления.
По некоторым данным, следователи прорабатывают
две основные версии убийства Рыжего. По одной версии, причиной преступления стал давний конфликт Рыжего с главным вором в законе Азербайджана Надиром Салифовым (Гули).
Как отмечает
информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм», за восемь лет это первое убийство вора в законе, совершенное в Москве. Предыдущий эпизод — убийство лидера преступного мира России Аслана Усояна
(Дед Хасан), которого киллер расстрелял 16 января 2013 года. К слову, именно сторонники Хасана в 2012 году короновали Али Гейдарова
(Рыжего), уроженца Гянджи — второго по площади и населению города Азербайджана.
Вор в законе Гули, который считался врагом Альберта Рыжего, отличался бескомпромиссным характером и постоянно воевал с многочисленными неприятелями. Одним из врагов главного криминального авторитета Азербайджана был вор в законе Ровшан Джаниев (Ленкоранский).
Альберт Рыжий был сторонником убитого вора в законе, и в ноябре 2017 года Гули добрался до него, лишив воровского титула. Обоснованием такого решения для преступного мира послужил
проступок Рыжего.
Во время разборки, которая произошла в Турции между ним и приближенными Гули, Рыжий не просто бежал с поля боя, но спрятался от преследовавших его оппонентов в полицейской машине.
Однако некоторое время спустя противник Гули сумел вернуть себе воровской титул. А в сентябре 2018 года Альберт Рыжий в компании еще пяти криминальных авторитетов открыто выступил против главного вора в законе Азербайджана, заручившись серьезной финансовой поддержкой заинтересованных лиц.
По данным «Росбалта», в то время торговцы на российских рынках, подконтрольные этим авторитетам, получили
указания всячески мешать работе продавцов, сотрудничавших с Гули.
Кроме того, противостоящие Гули авторитеты высказали ему ряд претензий: в частности, о его заявлении, что они не являются ворами в законе, и о нападении на вора Рафика Эйвазова (Масаллинского). В случае необходимости с Гули обещали спросить в Дубае, где он в то время находился.
Но тогда этот конфликт не перерос в открытую войну, а два года спустя Гули застрелил киллер. Мог ли кто-то из его окружения решиться на месть Альберту Рыжему за его нападки на погибшего — вопрос открытый.
Второй возможный мотив убийства Альберта Рыжего — сотрудничество с правоохранительными органами. Само собой, никаких официальных подтверждений этого нет, но на такую вероятность указывает целый ряд косвенных факторов.
Главный из них — то, что 3 июня 2020 года Альберт Рыжий стал
первым в России действующим вором в законе, условно-досрочно освободившимся из мест лишения свободы. Ходатайство авторитета 28 мая удовлетворил Медведевский районный суд Республики Марий Эл.
Таким образом, азербайджанский вор в законе вышел на свободу на 13 месяцев раньше положенного срока (он получил семь лет за ограбление автовладельцев при продаже машины). Как указано в решении суда, Рыжий «твердо встал на путь исправления», полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
В исправительной колонии
3 (ИК-3) «Медведево» Альберт Рыжий был на хорошем счету у тюремной администрации: не нарушал режим, не имел взысканий и даже поощрялся. Авторитет выполнял поручения администрации, участвовал в мероприятиях воспитательного характера и выучился на швею в профессиональном училище.
Между тем, как отмечало ИА «Прайм Крайм», за УДО Рыжего могли стоять российские спецслужбы, которые готовили вора в законе на роль смотрящего за азербайджанскими группировками Москвы.
Летом минувшего года СМИ прямо называли
Альберта Рыжего лидером азербайджанской диаспоры в Москве. И позиции криминального авторитета в столице, судя по всему, действительно крепли, поскольку минувшей зимой он решился на крайне дерзкую по меркам преступного мира выходку.
«Его сделали заложником рискованных схем»
30 января Альберт Рыжий отмечал свой 40-летний юбилей в ресторане «Очаг» в подмосковном Одинцове. В разгар застолья в зал вошли люди в форме спецназа без обозначения ведомственной принадлежности и, подойдя к имениннику, встали
перед ним на колени в духе движения Black Lives Matter.
Как отмечал источник в правоохранительных органах, это представление очень возмутило силовиков.
С одной стороны, история с ряженым спецназом наглядно показала, что Альберт Рыжий чувствовал себя в столичном регионе весьма уверенно, иначе вряд ли допустил бы подобное. С другой — не могла ли эта дерзкая выходка так разозлить кого-то, что вора в законе за нее решили просто убить?
На эти и другие вопросы, касающиеся громкого преступления, «Ленте.ру» ответила главный редактор ИА «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.
«Лента.ру»: Какова репутация Альберта Рыжего в преступном мире? Чем он известен?
Виктория Гефтер: Если говорить о репутации Альберта как вора, то фактически ее не было. А если и была, то подмоченная рядом неворовских поступков. Как минимум треть своей преступной карьеры Альберт в качестве вора в законе не признавался даже членами того клана, к которому принадлежал, не говоря уже об оппонентах из других кланов.
При этом он отнюдь не был главным врагом Гули, но был ему ненавистен. И в целом Альберт не был самостоятельной фигурой: за ним всегда были интересы более серьезных кругов и персон.
Альберт Рыжий известен как первый вор в законе, вышедший по УДО. Его отпустили потому, что он был зачем-то нужен силовикам?
Альберт был идеальным кандидатом для теневых операций определенных силовых структур, что его и сгубило. Если совсем просто, Альберт был нужен для того, чтобы курировать азербайджанцев и их бизнес. Для этих целей в Москве существует интернациональный состав.
Но с азербайджанскими ворами вышел перебор: с учетом Альберта их оказалось больше, чем положено, что и было исправлено таким радикальным способом. Теперь разбалансированная система приходит в равновесие.
Убийство вора в законе в фитнес-центре «Алых парусов» можно назвать показательным?
Да, оно показательно по многим причинам. Во-первых, это яркая демонстрация работы профессионального киллера, который долго подбирался к жертве, мозолил ей глаза и притуплял бдительность охраны.
Во-вторых, оно показательно как назидание: когда имеешь таких врагов, как Гули, расслабляться нельзя, даже если за твоей спиной силовики. Ну, и символизм внезапной смерти от выстрела в затылок а-ля Гули слишком очевиден, чтобы считать его случайным.
Вы считаете, что окружение Гули могло быть причастно к преступлению? Или убийство все же могло быть местью за выходку с ряженым спецназом?
Судя по страницам в Instagram близких Гули, никто не делает секрета из того, что смерть Альберта Рыжего не вызывает у них сочувствия. Что касается акции со спецназом — за это не убивают.
Тот перформанс не нашел отклика ни у силовиков, ни у «коллег» вора в законе. Надо быть очень недалеким человеком, чтобы подписаться на такое по доброй воле.
Насколько велики шансы, что убийство Альберта Рыжего раскроют?
Уже известны имя, фамилия и национальность киллера, он задержан, что предельно сужает круг подозреваемых заказчиков. Вообще, азербайджанские воры, такие как Альберт, особенно которые на слуху, не умирают своей смертью. В этом плане азербайджанцы очень кровожадные, и все разборки у них только внутренние.
Мне кажется, главные уроки из смерти Альберта предстоит вынести тем, кто досрочно вытащил его из-за решетки и сделал заложником своих рискованных схем.