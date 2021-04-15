«Даже в 90-е бандиты себе такого не позволяли»

Одной из главных тем недели стало громкое убийство в элитном столичном ЖК «Алые паруса»: киллер застрелил вора в законе Альберта Рыжего, когда он занимался фитнесом в спортивном центре жилого комплекса. В последние восемь лет в Москве не было случаев убийства воров в законе. Киллер долго жил по соседству с криминальным авторитетом и после преступления умело путал следы, но в итоге был задержан при участии оперативников ФСБ России . Альберт Рыжий был известен как первый вор в законе, досрочно освободившийся из колонии, из-за чего его подозревали в связях со спецслужбами. Но и в преступном мире были у Рыжего грозные враги, которые могли желать ему смерти... Подробности громкого дела выясняла «Лента.ру»

Фото: «Прайм Крайм» «Прайм Крайм»

О том, что в Москве убит петербургский вор в законе Али Гейдаров , известный в криминальных кругах как Альберт Рыжий, стало известно около 13:00 12 апреля. Криминальный авторитет жил в ЖК «Алые паруса» и регулярно посещал местный фитнес-центр.

Однако охранники не смогли помешать киллеру, который подошел к Рыжему сзади, когда он занимался на кардиотренажере, и хладнокровно выпустил несколько пуль ему в спину.

После этого в фитнес-центре началась паника, оттуда в страхе выбегали люди, чем и воспользовался киллер: он скрылся, захватив свой красный рюкзак.

России ( В главном следственном управлении Следственного комитета СКР ) по факту убийства вора в законе возбудили уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. Вскоре СМИ сообщили, что в киллере, который стрелял в Альберта Рыжего, опознали некоего Матлаба Султанова.

Человек с таким именем и фамилией ранее был судим в Азербайджане за убийство. В 2008 году Матлаб Султанов в ходе семейной ссоры зарезал свою сестру Парвану Гусейналиеву. Мужу Парваны, который пытался его остановить, Султанов отрезал ухо. Не исключено, что Альберт Рыжий стал уже второй жертвой Султанова.

Затаившийся дракон

Правоохранительные органы приступили к поискам предполагаемого киллера. По предварительным данным, Султанов снимал квартиру в жилом комплексе «Алые паруса», где поселился Альберт Рыжий, и тоже посещал фитнес-клуб, где произошло убийство.

Как сообщает РЕН ТВ, Султанов выслеживал свою жертву около года. Для прикрытия киллер начал встречаться с девушкой: вместе они посещали фитнес-центр, где позже был убит Альберт Рыжий. Возлюбленная киллера утверждает, что не знала, кем был Султанов, ей он представился бизнесменом. Сейчас, по ее словам, она ждет ребенка от подозреваемого.

Расстреляв вора в законе, киллер, по некоторым данным, скрылся с места преступления на городском автобусе. На выходе из фитнес-клуба убийца избавился от красного рюкзака с пистолетом-пулеметом Skorpion и двумя полными магазинами.

В то же время появилась версия, что в Альберта Рыжего киллер стрелял из другого оружия — пистолета Glock, который затем оставил в автобусе. После убийства Султанов менял маршрут и транспорт, переодевался и покупал себе новые кепки. Любопытно, что у киллера, судя по всему, был сообщник.

Камеры видеонаблюдения, установленные в московских автобусах, запечатлели , как беглец обменивается с пассажиром автобуса куртками, после чего расплачивается с сообщником. Через некоторое время киллер оказывался в одежде желтого цвета. У станции метро «Сокол» он вызвал такси, после чего его следы затерялись.

ФСБ против киллера

Все приметы указывали на то, что Альберт Рыжий погиб от рук киллера-профессионала. Именно поэтому к поискам убийцы одновременно приступили следователи столичного главка СКР, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Московского уголовного розыска.

Эта совместная работа вскоре принесла свои плоды: 14 апреля старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по столице Юлия Иванова сообщила «Ленте.ру», что подозреваемый в убийстве Гейдарова задержан.

Впрочем, почти сразу после задержания Матлаб Султанов признал вину. Он заявил, что не получал денежного вознаграждения за убийство Альберта Рыжего, а причиной преступления стал личный конфликт между ними.

Матлаб Султанов, СК РФ

Сегодня главный вопрос, на который предстоит ответить следствию, — за что в действительности был убит Альберт Рыжий и кто был заказчиком преступления.

По некоторым данным, следователи прорабатывают две основные версии убийства Рыжего. По одной версии, причиной преступления стал давний конфликт Рыжего с главным вором в законе Азербайджана Надиром Салифовым (Гули).

Согласно второй версии, расправа над Рыжим могла быть местью воровского мира за то, что Рыжий сотрудничал с правоохранительными органами

Как отмечает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм», за восемь лет это первое убийство вора в законе, совершенное в Москве. Предыдущий эпизод — убийство лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан), которого киллер расстрелял 16 января 2013 года. К слову, именно сторонники Хасана в 2012 году короновали Али Гейдарова (Рыжего), уроженца Гянджи — второго по площади и населению города Азербайджана.

Старые враги

Вор в законе Гули, который считался врагом Альберта Рыжего, отличался бескомпромиссным характером и постоянно воевал с многочисленными неприятелями. Одним из врагов главного криминального авторитета Азербайджана был вор в законе Ровшан Джаниев (Ленкоранский).

Альберт Рыжий был сторонником убитого вора в законе, и в ноябре 2017 года Гули добрался до него, лишив воровского титула. Обоснованием такого решения для преступного мира послужил проступок Рыжего.

Во время разборки, которая произошла в Турции между ним и приближенными Гули, Рыжий не просто бежал с поля боя, но спрятался от преследовавших его оппонентов в полицейской машине.

Однако некоторое время спустя противник Гули сумел вернуть себе воровской титул. А в сентябре 2018 года Альберт Рыжий в компании еще пяти криминальных авторитетов открыто выступил против главного вора в законе Азербайджана, заручившись серьезной финансовой поддержкой заинтересованных лиц.

По данным «Росбалта», в то время торговцы на российских рынках, подконтрольные этим авторитетам, получили указания всячески мешать работе продавцов, сотрудничавших с Гули.

Кроме того, противостоящие Гули авторитеты высказали ему ряд претензий: в частности, о его заявлении, что они не являются ворами в законе, и о нападении на вора Рафика Эйвазова (Масаллинского). В случае необходимости с Гули обещали спросить в Дубае, где он в то время находился.

Но тогда этот конфликт не перерос в открытую войну, а два года спустя Гули застрелил киллер. Мог ли кто-то из его окружения решиться на месть Альберту Рыжему за его нападки на погибшего — вопрос открытый.

Ставленник спецслужб

Второй возможный мотив убийства Альберта Рыжего — сотрудничество с правоохранительными органами. Само собой, никаких официальных подтверждений этого нет, но на такую вероятность указывает целый ряд косвенных факторов.

Главный из них — то, что 3 июня 2020 года Альберт Рыжий стал первым в России действующим вором в законе, условно-досрочно освободившимся из мест лишения свободы. Ходатайство авторитета 28 мая удовлетворил Медведевский районный суд Республики Марий Эл.

Таким образом, азербайджанский вор в законе вышел на свободу на 13 месяцев раньше положенного срока (он получил семь лет за ограбление автовладельцев при продаже машины). Как указано в решении суда, Рыжий «твердо встал на путь исправления», полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

исправительной колонии 3 (ИК-3) «Медведево» Альберт Рыжий был на хорошем счету у тюремной администрации: не нарушал режим, не имел взысканий и даже поощрялся. Авторитет выполнял поручения администрации, участвовал в мероприятиях воспитательного характера и выучился на швею в профессиональном училище.

Между тем, как отмечало ИА «Прайм Крайм», за УДО Рыжего могли стоять российские спецслужбы, которые готовили вора в законе на роль смотрящего за азербайджанскими группировками Москвы.

Летом минувшего года СМИ прямо называли Альберта Рыжего лидером азербайджанской диаспоры в Москве. И позиции криминального авторитета в столице, судя по всему, действительно крепли, поскольку минувшей зимой он решился на крайне дерзкую по меркам преступного мира выходку.

«Его сделали заложником рискованных схем»

30 января Альберт Рыжий отмечал свой 40-летний юбилей в ресторане «Очаг» в подмосковном Одинцове. В разгар застолья в зал вошли люди в форме спецназа без обозначения ведомственной принадлежности и, подойдя к имениннику, встали перед ним на колени в духе движения Black Lives Matter.

Как отмечал источник в правоохранительных органах, это представление очень возмутило силовиков.

С одной стороны, история с ряженым спецназом наглядно показала, что Альберт Рыжий чувствовал себя в столичном регионе весьма уверенно, иначе вряд ли допустил бы подобное. С другой — не могла ли эта дерзкая выходка так разозлить кого-то, что вора в законе за нее решили просто убить?

На эти и другие вопросы, касающиеся громкого преступления, «Ленте.ру» ответила главный редактор ИА «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

«Лента.ру»: Какова репутация Альберта Рыжего в преступном мире? Чем он известен?

Виктория Гефтер: Если говорить о репутации Альберта как вора, то фактически ее не было. А если и была, то подмоченная рядом неворовских поступков. Как минимум треть своей преступной карьеры Альберт в качестве вора в законе не признавался даже членами того клана, к которому принадлежал, не говоря уже об оппонентах из других кланов.

При этом он отнюдь не был главным врагом Гули, но был ему ненавистен. И в целом Альберт не был самостоятельной фигурой: за ним всегда были интересы более серьезных кругов и персон.

Альберт Рыжий известен как первый вор в законе, вышедший по УДО. Его отпустили потому, что он был зачем-то нужен силовикам?

Альберт был идеальным кандидатом для теневых операций определенных силовых структур, что его и сгубило. Если совсем просто, Альберт был нужен для того, чтобы курировать азербайджанцев и их бизнес. Для этих целей в Москве существует интернациональный состав.

Но с азербайджанскими ворами вышел перебор: с учетом Альберта их оказалось больше, чем положено, что и было исправлено таким радикальным способом. Теперь разбалансированная система приходит в равновесие.

Убийство вора в законе в фитнес-центре «Алых парусов» можно назвать показательным?

Да, оно показательно по многим причинам. Во-первых, это яркая демонстрация работы профессионального киллера, который долго подбирался к жертве, мозолил ей глаза и притуплял бдительность охраны.

Во-вторых, оно показательно как назидание: когда имеешь таких врагов, как Гули, расслабляться нельзя, даже если за твоей спиной силовики. Ну, и символизм внезапной смерти от выстрела в затылок а-ля Гули слишком очевиден, чтобы считать его случайным.

Вы считаете, что окружение Гули могло быть причастно к преступлению? Или убийство все же могло быть местью за выходку с ряженым спецназом?

Судя по страницам в Instagram близких Гули, никто не делает секрета из того, что смерть Альберта Рыжего не вызывает у них сочувствия. Что касается акции со спецназом — за это не убивают.

Тот перформанс не нашел отклика ни у силовиков, ни у «коллег» вора в законе. Надо быть очень недалеким человеком, чтобы подписаться на такое по доброй воле.

Насколько велики шансы, что убийство Альберта Рыжего раскроют?

Уже известны имя, фамилия и национальность киллера, он задержан, что предельно сужает круг подозреваемых заказчиков. Вообще, азербайджанские воры, такие как Альберт, особенно которые на слуху, не умирают своей смертью. В этом плане азербайджанцы очень кровожадные, и все разборки у них только внутренние.