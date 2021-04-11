«Я не знаю, за что в меня стреляли»: В 2004 году Москву потрясло убийство главреда Forbes

Фото: Валерий Мельников / «Коммерсантъ» Валерий Мельников / «Коммерсантъ»

Вечером 9 июля 2004 года главный редактор русского Forbes Пол Хлебников вышел из редакции на улице Докукина в Москве . Подкараулить Пола было легко — он всегда пользовался метро: привычка после жизни в Нью-Йорке . В тот момент, когда журналист направился к станции, с ним поравнялся ВАЗ-2115, и из открытого окна машины киллер открыл огонь.

Четыре из девяти пуль попали в цель: Хлебников получил ранения в живот и грудь, но остался в сознании и даже пытался позвонить по телефону.

Случайного прохожего он попросил довести его до проходной здания редакции. Там к раненому главреду выбежали журналисты издания Newsweek (его редакция находилась в одном здании с Forbes) Александр Гордеев Дмитрий Кузнец — они еще работали, сдавали еженедельник.

Хлебников успел сказать им, что не знает стрелявшего темноволосого мужчину лет 35-ти и не имеет представления, кто мог организовать это нападение...

"Пол еще мог говорить. Он сказал: «Я не знаю, за что в меня стреляли»",- Александр Гордеев, журналист.

Пола доставили в 20-ю ГКБ, но по пути в реанимацию застрял лифт — кроме раненого в нем находились девять человек. Двое из них вошли в лифт вопреки желанию врачей со словами: «Нам приказано охранять его». Когда Пол умер прямо на каталке в лифте, один из врачей сказал: «Охранять больше некого».

"Когда мы приехали в больницу, носилки с Полом сразу же вкатили в лифт, чтобы поднять на седьмой этаж, где расположены операционные. Вместе с ним в лифт вошли семь врачей, а я остался снаружи с рюкзаком Пола. По дороге лифт застрял. Я сам видел, как искали механика", - Михаил Фишман, обозреватель журнала Newsweek.

Позже медики сообщили, что ранения Пола были несовместимы с жизнью. Даже если бы лифт был исправен, это не спасло бы Хлебникова.

«Деньги охраняли меткие стрелки и безжалостные каратисты»

Перед смертью Хлебников успел описать киллера: среднего роста мужчина с темными короткими волосами, на вид лет 35. Но такие приметы мало что давали следствию. Разумеется, в качестве главного мотива преступления сразу же была обозначена профессиональная деятельность Пола, который был по-настоящему бесстрашным человеком.

Потомок российских эмигрантов первой волны, Пол Хлебников родился и вырос в Нью-Йорке. В 1984 году он окончил Калифорнийский университет в Беркли по специальности «политология», затем в 1985 году получил степень магистра в Лондонской школе экономики, в 1991 году — докторскую степень.

С 1989 года Хлебников работал корреспондентом американского Forbes. Он владел пятью языками — русским, английским, французским, итальянским и немецким — и анализировал работу различных мировых корпораций. В начале 2004 года Хлебников, к тому моменту ставший известным журналистом, возглавил только что открытую российскую редакцию журнала.

До его гибели успели выйти четыре номера издания: за апрель, май, июнь и июль 2004 года. В майском редакция опубликовала первый в истории «список русского Forbes» — рейтинг 100 самых богатых людей России, который прогремел на всю страну. Вот как об этом вспоминал первый заместитель главного редактора русского Forbes в 2003-2007 годах Кирилл Вишнепольский

Но к тому моменту, как Forbes начал издаваться в России, американский журналист с русскими корнями Хлебников уже работал в стране около 15 лет, бывая тут наездами. Его очень интересовала Россия, он чувствовал в ней свои корни и даже просил называть его Павлом.

«Березовский просил у нас позволения отозвать иск»

Известность Хлебникову, помимо прочего, принесла статья «Крестный отец Кремля?» (Godfather of the Kremlin?), опубликованная в Forbes в конце 1996 года. В ней журналист обвинил российского олигарха Бориса Березовского в мошенничестве, отмывании денег, связях с чеченской мафией и заказных убийствах.

В своем материале Хлебников связывал Березовского и с организацией убийства журналиста и гендиректора ОРТ Владислава Листьева : оно считается одним из самых громких преступлений 90-х годов. Свою статью Пол готовил на протяжении полугода, а после ее публикации Борис Березовский долго судился с Forbes.

Причем олигарх пытался выиграть процесс в Англии: он знал, что в США ему пришлось бы документально оспаривать каждый изложенный Полом факт. При этом судиться с Forbes в России Березовский не хотел: он знал, что его победу в российском суде вряд ли признали бы на международном уровне.

В итоге в некоторых СМИ появлялись материалы, что Березовский в Англии якобы добился своей правоты: британский суд, согласно этим статьям, обязал Forbes извиниться перед олигархом и оплатить судебные расходы в размере 250 тысяч долларов. Однако на деле все было совсем не так.

Как бы доказывая свою правоту на основе материала в Forbes, Пол в 2000 году выпустил книгу «Крестный отец Кремля: Борис Березовский и разграбление России». Любопытная деталь: в названии книги уже отсутствует знак вопроса. При этом олигарх к книге уже не выдвигал никаких судебных претензий, что подтверждает слова Пола, сказанные им в интервью.

А в 2003 году у Хлебникова вышла книга «Разговор с варваром», в которой журналист излагал и комментировал свою 15-часовую беседу с чеченским полевым командиром и криминальным авторитетом Хож-Ахмедом Нухаевым. Во время работы над «Крестным отцом Кремля» Пол искал разные источники в чеченской общине Москвы 90-х годов.

Хлебникову нужны были люди, которые могли бы рассказать о роли чеченцев в управлении «ЛогоВАЗом», президентом которого был Борис Березовский. Так журналист познакомился с Хож-Ахмедом Нухаевым.

Позже Хлебников и Нухаев поддерживали связь по телефону. Поскольку у Пола было свыше 20 часов записей с Нухаевым, то он решил подготовить книгу. Идея журналиста была в том, чтобы передать его беседы с авторитетом почти без литературной обработки. По замыслу Хлебникова, так у читателя могло бы возникнуть ощущение, что «варвар» беседует с ним самим.

Хлебников пояснял, что для человека, который много лет просидел в тюрьме, не имел высшего образования и вообще вел бандитский образ жизни, Хож-Ахмед Нухаев оказался весьма неординарной личностью с интересным мировоззрением. Он буквально славил свой криминальный образ жизни и даже разработал целую философию бандитизма.

Хлебников задавал чеченскому авторитету множество острых вопросов, поскольку Нухаев на тот момент финансировал чеченских сепаратистов. С таким собеседником каждый вопрос мог быть опасен для жизни, но Хлебников не боялся Нухаева и проявил себя как блестящий интервьюер.

...К тому моменту, когда Хлебникова назначили редактором русского Forbes, он был уже известен в России — и у него были реальные причины опасаться за свою жизнь. Но он все равно в 2004 году отправился в Москву, оставив в США жену и троих детей. Обратно за океан журналист вернулся уже в гробу.

Милиция нашла брошенную машину убийц журналиста, номера которой были украдены накануне с другой машины. Вскоре сыщики обозначили круг фигурантов: часть из них в 2006 году оказалась на скамье подсудимых. Организатором убийства следствие назвало криминального авторитета Хож-Ахмед Нухаева, о беседах с которым Хлебников издал книгу.

Процесс проходил в закрытом режиме, дело засекретили. Защита стороны Хлебникова жаловалась, что в деле многочисленные нарушения. Да и в целом американцы были против закрытого процесса по «делу Хлебникова»: российские Генпрокуратура и МВД не делились с ними никакой информацией.

Поэтому ознакомиться с ней на суде было единственной возможностью узнать, как вообще расследовалось дело об убийстве журналиста. Но процесс закрыли... Без ответа остался вопрос и о судьбе предполагаемого заказчика убийства Хлебникова, криминального авторитета Хож-Ахмеда Нухаев: данных о нем не было с весны 2004 года.

По основной версии, Нухаев погиб за несколько месяцев до убийства Хлебникова. Авторитет в конце 2003 года якобы тайно прибыл в Чечню и уговорил полевого командира Руслана Гелаева перейти через Дагестан в Грузию. Их совместный отряд блокировали силовики: 28 февраля Гелаев был ликвидирован.

Предположительно, тогда же погиб и Нухаев: косвенно это подтверждал тот факт, что с тех пор спонсируемые им подпольные газеты в Чечне больше не выходили. В итоге на скамье подсудимых оказались лишь трое фигурантов: Казбек Дукузов, Муса Вахаев Фаиль Садретдинов . Все они, по версии следствия, были подручными авторитета Нухаева.

Правда, в ноябре того же года Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и отменил оправдательный приговор, отправив дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд . Но результатов это не принесло. К тому моменту Казбек Дукузов и Муса Вахаев успели скрыться, а Фаиль Садретдинов (нотариус по профессии) добился полного оправдания по «делу Хлебникова».

Позже на основе этого решения он через Европейский суд по правам человека добился компенсации размером более чем три тысячи евро. Правда, в настоящее время Садретдинов объявлен в международный розыск по делу о мошенничествах на 250 миллионов рублей.

Даже если предположить, что авторитет Нухаев действительно был ликвидирован в ходе спецоперации правоохранительных органов , нельзя исключать, что убить Хлебникова за книгу «Разговор с варваром» мог захотеть кто-то еще. Издание вполне могло оскорбить кого-то из представителей диаспоры, которые решили отомстить автору.

Впрочем, Хлебников мог оказаться неугоден и кому-то из «списка русского Forbes»: его рейтинг самых успешных олигархов России кидал тень не только на них самих, но и на их близких. К примеру, для многих стало сенсацией, что Елена Батурина оказалась на 35-м месте «списка» с состоянием 1,1 миллиарда долларов США.

Вопросы моментально возникли не только к ней, но и к ее супругу — мэру Москвы Юрию Лужкову . Поэтому не исключено, что кто-то решил отомстить Хлебникову за попадание в «список» или обезопасить себя от возможного включения в его следующие редакции.

Ведь полностью предотвратить появление «списков» не получилось бы в любом случае: его первую версию составлял не только Пол Хлебников. Это был коллективный и кропотливый труд, зачастую с использованием анонимных источников и жестким фактчекингом. Благодаря этому фраза «список Forbes» стала чуть ли не нарицательной и широко известной.

Впрочем, у убийства Пола Хлебникова есть и третья версия: журналиста могли убить за еще неизданный материал. За несколько дней до покушения на Хлебникова, 25 июня 2004 года, в центре Москвы был убит бывший вице-премьер Чечни Ян Сергунин. Он возглавлял аппарат правительства республики в 2001-2002 годах.

Сергунин контактировал с Хлебниковым, который расследовал хищения выделенных на восстановление Чечни бюджетных средств. Но закончить это расследование журналист не успел.

Наконец, не стоит забывать и о том, что именно Пол Хлебников первым сформулировал претензии в адрес «всесильного» олигарха Бориса Березовского. Его статья в Forbes положила начало целому ряду последующих обвинений в адрес Березовского в нарушении закона — как в СМИ, так и в рамках расследований его деятельности в России и за рубежом.

Но олигарх не смог победить Хлебникова в суде. Не исключено, что после этого он задумался о физической ликвидации оппонента. Впрочем, проверить эту версию вряд ли когда-нибудь удастся: в 2013 году Бориса Березовского нашли повешенным в его лондонской квартире.

Расследование уголовного дела об убийстве Пола Хлебникова несколько раз пытались возобновить: куда-то перемещались материалы следствия, а официальные лица раз за разом говорили, что вновь ищут подозреваемых. Но кто по-настоящему стоит за расправой над журналистом, до сих пор остается загадкой.