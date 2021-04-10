Жена маньяка раскрыла его жертву спустя 18 лет

Бывшая жена французского маньяка Мишеля Фурнире, Моник Оливье раскрыла информацию о его жертве спустя 18 лет после ее исчезновения. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

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В 2003 году в городе Гюрмонт исчезла 9-летняя девочка Эстель Музан. Ее мать заявила в полицию, однако ребенка начали искать не сразу, решив, что та задержалась у подруги или убежала из дома, не смирившись с разводом родителей. Но девочка так и не появилась, после этого начались ее масштабные поиски. Ребенка искали вертолеты, водолазы, дайверы, пожарные, об ее исчезновении сообщали по телевидению, но найти Эстель так и не удалось.

Через несколько недель полицейским удалось выйти на другую девочку, которой удалось убежать от пытавшегося увезти ее мужчины. Она описала его внешность и автомобиль, владельцем которого оказался серийный маньяк Мишель Фурнире. Он приговорен к пожизненному заключению и находится в тюрьме.

На днях уголовное дело об исчезновении Эстель было возобновлено, поскольку бывшая жена маньяка, Моник Оливье, приговоренная к 28-летнему заключению за пособничество экс-супругу, раскрыла информацию о девочке. Она рассказала, что Фурнире похитил, изнасиловал и убил Эстель и указала на место, где могло быть закопано тело. По словам Моник, она лично помогала маньяку перевозить тело девочки.