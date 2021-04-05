Мошенники начали запугивать россиян от имени «Яндекса»

Второе рождение переживает в настоящее время классическая схема обмана клиентов российских банков с целью завладеть данными об их банковских картах через вредоносные письма. Мошенники начали отправлять пользователям электронные письма с угрозами от имени оператора электронных кошельков «Яндекс.Деньги» , требуя при этом перевести имеющиеся у пользователей средства на биткойн-кошелёк. Как утверждают злоумышленники, если клиент не согласится произвести такую процедуру, в сети появится компрометирующее видео с их участием. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Расчёт негодяев строится на том, что предполагаемая жертва отреагирует на знакомый бренд. Письма рассылаются с электронного адреса inform@money.yandex.ru. При этом сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» не работает под таким названием с прошлого года, сменив его на ЮMoney.

В письме мошенник представляется программистом сервиса, который якобы смог взломать компьютер пользователя и получить к нему полный доступ, включая доступ к видеокамере. С её помощью zelfkjcm сделать интимное видео человека и если он не выполнит требования, то данное видео будет разослано по всему списку его контактов.

Перeвeдите 650 долларов на мой биткoйн-кошeлек. <...> После получения оплаты я удалю видео, и вы никогда меня больше не услышите. Я даю вам 50 часов (более двух дней) для оплаты. У меня есть уведомление о прочтении этого письма, и таймер сработает, когда вы увидите это письмо, — пишет мошенник.

В пресс-службе ЮMoney сообщили, что они в курсе того, что злоумышленники пользуются их старой почтой. Соответствующие меры уже приняты.