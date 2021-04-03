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В Молдавии похитили украинского судью Чауса, выдачи которого добивается Киев

ТАСС
21 минуту назад
Подозреваемый во взяточничестве судья Николай Чауc, выдачи которого добиваются власти Украины, похищен в субботу неизвестными в столице Молдавии. Об этом сообщил на своей странице в Facebook его адвокат Юлиан Балан.
В Молдавии похитили украинского судью
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"3 апреля в центре Кишинева похитили моего клиента, украинского судью Николая Чауса, чье ходатайство о предоставлении политического убежища рассматривает суд. Прошу всех, кто обладает информацией об этом, сообщить полиции", - написал адвокат.
По его словам, похищение совершила "группа неизвестных вооруженных людей". Защитник призвал президента, генерального прокурора, руководителей спецслужб и силовых структур Молдавии обратить внимание на произошедшее.
Пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати подтвердила корреспонденту ТАСС, что "мужчина в возрасте 54 лет был похищен тремя неизвестными в 13:15 (14:15 мск) возле жилого дома в центре Кишинева". "Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело", - уточнила она.
Высшая судебная палата Молдавии в марте приступила к рассмотрению ходатайства Чауса о предоставлении ему политического убежища. Как рассказал адвокат Балан, решение по этому делу должны принять в конце апреля. Чаус был задержан украинскими правоохранителями в 2016 году по подозрению в получении взятки в размере $150 тыс. В сентябре того же года Верховная рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Ему грозил тюремный срок от восьми до 12 лет.
После этого подозреваемый, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Молдавские СМИ сообщали ранее, что Чаус улетел в Кишинев на частном самолете при содействии приближенных олигарха Владимира Плахотнюка, который имел дружеские и деловые отношения с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. После смены власти в Молдавии в 2019 году Плахотнюк, которого обвинили в причастности к хищению 1 млрд из банков и в других преступлениях, бежал в США.
В 2017 году Чауса задержали в Кишиневе по подозрению в незаконном пересечении государственной границы и по запросу украинских властей посадили под арест для последующей экстрадиции, но затем отпустили.
Криминал,Происшествия,Владимир Плахотнюк,Петр Порошенко,Верховная Рада,МВД,ИТАР-ТАСС,Киев,Кишинев,Молдова, Республика,Украина,
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