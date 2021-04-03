В Молдавии похитили украинского судью

По его словам, похищение совершила "группа неизвестных вооруженных людей". Защитник призвал президента, генерального прокурора, руководителей спецслужб и силовых структур Молдавии обратить внимание на произошедшее.

В 2017 году Чауса задержали в Кишиневе по подозрению в незаконном пересечении государственной границы и по запросу украинских властей посадили под арест для последующей экстрадиции, но затем отпустили.