Пашаев: мытищинского стрелка заказали его партнёры

61-летний «мытищинский стрелок» Владимир Барданов обращался за помощью к Эльману Пашаеву

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Бывший адвокат актёра Михаила Ефремова в интервью телеканалу «360» рассказал, что пенсионер из элитного коттеджного посёлка очень боялся тюрьмы и издевательств над ним там.

Как утверждает юрист, примерно год назад он общался с Бардановым.

«Он тогда сказал, что пенсионера заказали его бывшие партнёры, – вспоминает Пашаев. – Я ему говорил, как надо действовать, что надо делать. Но Барданов не последовал моим советам и положился на других людей. Однако те ему не помогли».

По словам Пашаева, бизнесмен прекрасно понимал, что его закроют и отнимут у него весь бизнес, будут издеваться в изоляторе.

«Он был очень непокладистым, чтобы его можно было пугать. Барданов понимал, что, если его посадят, то из тюрьмы он уже не выйдет», – заявил юрист.

Пашаев также рассказал, что «мытищинский стрелок» при жизни был очень отзывчивым и вежливым человеком с отличным чувством юмора. Также экс-адвокат опроверг информацию некоторых СМИ, что Барданов якобы был оружейным бароном. Кроме того он отметил, что сейчас родным погибшего нужна очень хорошая защита.

«Они люди неподкованные и очень простые. Я уверен на 99%, что семья даже не знала, чем он занимается», — резюмировал Пашаев, добавив, что Барданов находился в федеральном розыске, но не стал уточнять, по какому делу.

Ранее сообщалось, что в ходе осмотра коттеджа, из которого его владелец вёл стрельбу по силовикам в подмосковных Мытищах, изъято 29 единиц автоматического оружия, 4 пистолета и более 100 тысяч патронов.

В ведомстве отметили, что на территории участка были обнаружены два медведя, два крокодила и енот, содержащиеся в вольерах и террариумах. В ходе следствия будет установлена законность владения и содержания животных.

Напомним, утром 30 марта силовики пришли к 61-летнему Владимиру Барданову для проверки информации о незаконном хранении оружия. Однако мужчина домой правоохранителей не пустил, открыл огонь в их сторону, а также бросил гранату.