В доме мытищинского стрелка нашли крупный арсенал оружия

Большой склад оружия и боеприпасов обнаружили после ликвидации пожара в частном коттедже в подмосковных Мытищах
, из которого мужчина стрелял по силовикам, рассказал представитель экстренных служб.
В экстренных службах сообщили, что «после проливки помещений найдено большое количество различного стрелкового оружия и боеприпасов, включая гранаты», передает РИА «Новости»
.
После составления соответствующих актов все оружие и боеприпасы направлены в лабораторию для проведения экспертиз.
Проводится осмотр коттеджа, собираются улики, имеющие значения для расследования. Следователи также опрашивают родственников подозреваемого Владимира Барданова и очевидцев преступления, устанавливают круг его общения и род деятельности в последнее время.
Источник добавил, что тело подозреваемого направлено на экспертизу для официального опознания и установления точных причин смерти: «По предварительным данным, погиб он от опасных факторов пожара».
Он добавил, что также будет проведена
посмертная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
Напомним, полиция пришла с обыском к Барданову накануне около 11.00. Обыск собирались провести в связи с делом о незаконном обороте оружия.
Мужчина бросил в полицию гранаты, а затем открыл стрельбу. Он забаррикадировался
в доме. Сообщалось, что дома он хранил целый арсенал оружия и боеприпасов, в коттедже оборудована подпольная мастерская по изготовлению оружия.
При штурме ранение получил
сотрудник спецподразделения Росгвардии
. Сообщалось, что Барданов применил
против силовиков не менее 20 гранат. Позднее в доме начался
пожар, огонь заметили примерно в 19.00. Стрелка нашли
мертвым в коттедже.