В доме мытищинского стрелка нашли крупный арсенал оружия

Большой склад оружия и боеприпасов обнаружили после ликвидации пожара в частном коттедже в подмосковных Мытищах , из которого мужчина стрелял по силовикам, рассказал представитель экстренных служб.

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В экстренных службах сообщили, что «после проливки помещений найдено большое количество различного стрелкового оружия и боеприпасов, включая гранаты», передает РИА «Новости»

После составления соответствующих актов все оружие и боеприпасы направлены в лабораторию для проведения экспертиз.

В данный момент в коттедже работает оперативно-следственная группа, передает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов

Проводится осмотр коттеджа, собираются улики, имеющие значения для расследования. Следователи также опрашивают родственников подозреваемого Владимира Барданова и очевидцев преступления, устанавливают круг его общения и род деятельности в последнее время.

Источник добавил, что тело подозреваемого направлено на экспертизу для официального опознания и установления точных причин смерти: «По предварительным данным, погиб он от опасных факторов пожара».

Он добавил, что также будет проведена посмертная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, полиция пришла с обыском к Барданову накануне около 11.00. Обыск собирались провести в связи с делом о незаконном обороте оружия.

Мужчина бросил в полицию гранаты, а затем открыл стрельбу. Он забаррикадировался в доме. Сообщалось, что дома он хранил целый арсенал оружия и боеприпасов, в коттедже оборудована подпольная мастерская по изготовлению оружия.