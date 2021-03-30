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Устроивший стрельбу в Мытищах оказался беглецом в федеральном розыске

Lenta.ru
16 минут назад
Россиянин, открывший стрельбу элитном поселке Новые Вешки в Мытищах, оказался беглецом в федеральном розыске: он подозревается в незаконном обороте оружия. Об этом во вторник, 30 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
По данным Следственного комитета, сотрудники МВД и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приехали 60-летнему мужчине для проверки сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия.
Мужчина открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только правоохранители оказались на участке. На данный момент пострадавших нет.
Криминал,Происшествия,Видео,ФСБ,МВД,ИТАР-ТАСС,Мытищи,
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