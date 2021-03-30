Москвич получил ножевые ранения в собственной квартире

Пострадавшим оказался 48-летний неработающий москвич, проживающий в доме в проезде Шокальском. Вечером, 28 марта, он позвонил в скорую помощь, заявив, что его ранили. Мужчина был госпитализирован. На его теле медики обнаружили пять ножевых ранений: три на груди и два на шее.