Москвич получил ножевые ранения в собственной квартире

Пострадавшим оказался 48-летний неработающий москвич, проживающий в доме в проезде Шокальском. Вечером, 28 марта, он позвонил в скорую помощь, заявив, что его ранили. Мужчина был госпитализирован. На его теле медики обнаружили пять ножевых ранений: три на груди и два на шее.
На следующий день, 29 марта, полиция задержала женщину, подозреваемую в вышеописанном преступлении. Причина конфликта устанавливается. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предусматривающей лишение свободы на срок до десяти лет.