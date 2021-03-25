В Москве задержали члена банды Басаева, причастного к нападению на псковских десантников

Мужчина подозревается в совершении нескольких преступлений, в частности, в участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Правоохранители задержали еще одного члена банды Шамиля Басаева
, который причастен к нападению на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ. Речь идет о Германе Арбинине. Правоохранительные службы вышли на Арбинина в рамках расследования уголовного дела по факту вооруженного нападения банды Басаева и Хаттаба
на на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое произошло 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, а четверым – причинены ранения различной степени тяжести. «В ходе расследования 23 марта 2021 года во взаимодействии с подразделениями ФСБ России
и Главным управлением МВД России
по Северо-Кавказскому федеральному округу по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих), в Москве задержан член банды Басаева – Герман Арбинин», – сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко
. В ближайшее время Герману Арбинину будет предъявлено обвинение.