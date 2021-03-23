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Бывший следователь в Красноярске убил мать своих детей и пытался растворить тело в кислоте

Провинция.ру
23 минуты назад
Гендиректор красноярской юридической компании задушил свою девушку во время ссоры и попытался растворить ее тело в бочке с кислотой, однако был задержан. Об этом 22 марта сообщает Baza. По данным телеграм-канала, преступление было совершено еще три недели назад, убийству предшествовала ссора на почве ревности – бизнесмену казалось, что возлюбленная ему не верна.
Следователь в Красноярске убил свою подругу и пытался растворить тело в кислоте
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Поняв, что наделал, глава юридической фирмы начал скрывать улики. В первую очередь нужно было спрятать тело. В результате несчастную погибшую девушку он положил в 200-литровую бочку, вывез в арендуемый гараж и там залил очень токсичной фторводородной (плавиковой) кислотой. Однако в тот же день был задержан.
Также сообщается, что бизнесмен дал явку с повинной и полностью признался в убийстве.
Официальных комментариев от правоохранительных органов по этому делу пока нет.
По данным Телеграм-канала Борус, задержанный бизнесмен является бывшим сотрудником следственного комитета, а убитая девушка - мать его детей, его бывшая жена. В момент убийства матери двое их несовершеннолетних детей находились в квартире.
Криминал,Происшествия,СКР,МВД,Красноярск,
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