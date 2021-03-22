Актера сериала «След» Лаврова отправили под домашний арест после угроз инспектору ДПС ножом в Москве

Дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти заведено против мужчины, который с ножом преследовал инспектора ДПС
военной автомобильной инспекции (ВАИ) в Москве
. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя московского главка СК РФ Юлию Иванову. "Следственным отделом по Таганскому району ( ) расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("угроза применения насилия в отношении представителя власти")", - уточнила Иванова, добавив, что личность мужчины установлена. Статья предполагает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Источник в правоохранительных органах
подтвердил, что инспектору угрожал актер сериала "След" Андрей Лавров
. Андрей Лавров известен по сериалу "След", где играет капитана Котова. Также он снимался в таких проектах, как "СОБР", "Балабол", "Кулагин и партнеры" и других. Ранее сообщалось, что на Андрея Лаврова завели дело после угроз убийством инспектору ВАИ.