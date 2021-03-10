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Москва

Телефонные мошенники разработали новую схему выманивания денег 

Российская Газета и ещё 15 2 часа назад
Телефонные мошенники начали представляться полицейскими
Фото: ТАСС
Выведывать данные у доверчивых граждан телефонные мошенники теперь пытаются под видом полицейских, расследующих попытку хищения денег со счета в банке.
Схема простая. Мошенник звонит по телефону с городского номера и, представившись сотрудником полиции, назвав номер своего жетона и соблюдая прочие формальности, сообщает гражданину, что с его счета в банке злоумышленники пытались снять деньги, используя нотариальную доверенность от законного владельца. Однако бдительный банковский служащий пресек хищение, и началось расследование. Для установления истины, говорит лжеполицейский, необходимы сведения о вкладах гражданина в других банках и прочая информация.
Полученные сведения могут быть использованы мошенниками для теперь уже реального хищения денег или оформления подложных кредитов, рассказали РИА Новости специалисты по безопасности. Они советуют прервать разговор с "телефонным полицейским". Настоящий страж порядка никогда не будет запрашивать подобную информацию в телефонном разговоре.
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Криминал , Происшествия , РИА Новости
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