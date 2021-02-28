Россиянин на глазах ребенка зарезал бывшего мужа своей жены 

На востоке Москвы мужчина зарезал бывшего мужа своей жены на глазах их дочери. Россиянин приехал забрать ребенка от родного отца, однако между мужчинами произошел конфликт, сообщает телеканал РЕН ТВ

Так, шестилетняя девочка заболела, когда гостила у отца. Тогда отчим решил забрать ее домой. Во дворе многоэтажки между россиянами вспыхнула ссора, в ходе которой отчим девочки нанес своему оппоненту не менее четырех ударов ножом в грудь и спину. Как видно на опубликованных Telegram -каналом «112» кадрах, малышку при этом старательно пытались увести.

После расправы россиянин посадил девочку в автомобиль каршеринга и скрылся. К настоящему времени он задержан, территория вокруг дома, где произошло убийство, оцеплена. По данным телеканала, до этого мужчина был судим за убийство.