Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Российская судья написала Бастрыкину явку с повинной 

Lenta.ru 25 минут назад
Российская судья написала Бастрыкину явку с повинной
Фото: РИА Новости
Бывшая мировая судья из Казани написала председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину явку с повинной о даче ею взятки, на этом основании против нее возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, в 2017 году были задержаны трое местных жителей за посредничество при передаче взятки. Они передали 450 тысяч рублей судье, которая обещала им победу в апелляционной инстанции Верховного суда Татарстана. Тогда при передаче денег сотрудники ФСБ ее задержали. После этого служительницу Фемиды отправили в отставку.
Чтобы избежать уголовной ответственности за коррупцию, экс-судья через знакомую вышла на инспектора ДПС ГИБДД МВД по Республике Тататрстан, который хвастался своими обширными связями в правоохранительных органах. Он за пять миллионов рублей обещал судье решить вопрос, женщина передала ему деньги. Однако ее все равно осудили на четыре года лишения свободы за посредничество при передаче взятки в 450 тысяч рублей.
После приговора экс-судья написала явку с повинной, в которой рассказала Бастрыкину о взяточнике-гаишнике и пяти миллионах рублей. На основании этих показаний началось новое расследование в отношении полицейского и судьи.
Видео дня. На выигравшего 29 млн пенсионера подали в суд от зависти
Последние новости
В Крыму из-за снегопада введут режим угрозы ЧС В Крыму из-за снегопада введут режим угрозы ЧС Кремль обнародовал повестку встречи Путина и Лукашенко Кремль обнародовал повестку встречи Путина и Лукашенко Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал Australian Open Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал Australian Open
Комментарии
Криминал , Происшествия , Александр Бастрыкин , ФСБ , СКР , ГИБДД , МВД , Казань , Республика Татарстан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
00:16
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
Происшествия Новости Москвы
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
00:41
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
Происшествия Криминал
Боевик расстрелял полицейских
00:06
Боевик расстрелял полицейских
Происшествия В мире
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
01:01
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
Происшествия
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
00:29
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение