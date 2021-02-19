Российская судья написала Бастрыкину явку с повинной 

По версии следствия, в 2017 году были задержаны трое местных жителей за посредничество при передаче взятки. Они передали 450 тысяч рублей судье, которая обещала им победу в апелляционной инстанции Верховного суда Татарстана. Тогда при передаче денег сотрудники ФСБ ее задержали. После этого служительницу Фемиды отправили в отставку.

Чтобы избежать уголовной ответственности за коррупцию, экс-судья через знакомую вышла на инспектора ДПС ГИБДД МВД по Республике Тататрстан, который хвастался своими обширными связями в правоохранительных органах. Он за пять миллионов рублей обещал судье решить вопрос, женщина передала ему деньги. Однако ее все равно осудили на четыре года лишения свободы за посредничество при передаче взятки в 450 тысяч рублей.

После приговора экс-судья написала явку с повинной, в которой рассказала Бастрыкину о взяточнике-гаишнике и пяти миллионах рублей. На основании этих показаний началось новое расследование в отношении полицейского и судьи.