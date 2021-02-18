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ФСБ задержала вице-мэра Челябинска 

News.ru и ещё 2 7 часов назад
ФСБ задержала вице-мэра Челябинска
Фото: Москва24
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали заместителя мэра Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова. Об этом журналистам рассказали в региональной пресс-службе УФСБ.

Управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с региональным следственным управлением в четверг был задержан замглавы Челябинска Извеков, — цитирует РИА Новости сообщение.

Извеков был задержан на своём рабочем месте. В его кабинете проходит обыск с участием представителей Следственного комитета. Причины задержания чиновника не уточняются, в пресс-службе переадресовали вопрос к следственному управлению СК РФ по региону.
Олег Извеков занимает пост заместителя главы администрации Челябинска с 26 февраля 2020 года. Ранее он занимал руководящие должности в «Ростелекоме».
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Криминал , ФСБ , СКР , РИА Новости , Хабаровский Край , Челябинск , Челябинская Область
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