Словения экстрадировала в Россию экс-министра Дагестана

Словения экстрадировала в Россию бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Наримана Гаджиева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры. Отмечается, что экс-чиновник обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка иных официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования для обеспечения совершения другого преступления).