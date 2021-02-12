Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Словения экстрадировала в РФ экс-министра правительства Дагестана Гаджиева 

Газета.Ru 1 час назад
Словения экстрадировала в Россию экс-министра Дагестана
Фото: Газета.Ru
Словения экстрадировала в Россию бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Наримана Гаджиева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры. Отмечается, что экс-чиновник обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка иных официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования для обеспечения совершения другого преступления).
В сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России Гаджиев прибудет в Москву. Гаджиева задержали 20 сентября 2019 года в Словении. Он находился в международном розыске по обвинению в хищении бюджетных средств в 2011-2012 годах.
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Газета.Ru: последние новости
Россиян предупредили о мошенничестве под предлогом платежей по ипотеке Россиян предупредили о мошенничестве под предлогом платежей по ипотеке В Москве пьяный мужчина напал на прибывшего по вызову полицейского В Москве пьяный мужчина напал на прибывшего по вызову полицейского Суд оставил под стражей бывшего схимонаха Сергия Суд оставил под стражей бывшего схимонаха Сергия
Криминал , Происшествия , ФСИН , Москва , Словения
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
01:35
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
Происшествия В мире
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
00:42
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
Шоу-бизнес Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
00:15
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
Происшествия
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
00:13
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
Происшествия
«Улыбчивого» следователя-маньяка из РФ поймали на Кипре
00:59
«Улыбчивого» следователя-маньяка из РФ поймали на Кипре
Происшествия
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
00:08
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
Происшествия Пожары
Харламов рассказал о «скрытых многомиллиардных доходах»
01:00
Харламов рассказал о «скрытых многомиллиардных доходах»
Шоу-бизнес
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
00:56
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение