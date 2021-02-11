Российский следователь-насильник сбежал из тюрьмы на Кипре 

Сатлаев был арестован за четыре изнасилования и четыре покушения на изнасилование в 2013 году. Выяснилось, что он не только «расследовал» собственные преступления, но и уговорил одну из жертв забрать свое заявление.

Он отбыл в тюрьме до 2019 года и был освобожден по УДО. Однако в этом же 2019 году мужчина совершил новое нападение, а затем бежал на Кипр.