Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Российский следователь-насильник сбежал из тюрьмы на Кипре 

Свободная пресса 34 минуты назад
Российский следователь-насильник сбежал из тюрьмы на Кипре
Фото: РИА Новости
Бывший сотрудник следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Александр Сатлаев смог сбежать из тюрьмы. Он пребывал под арестом на Кипре, где был задержан по обвинению в очередном изнасиловании и краже. Ведется его поиск, сообщает издание LGC News.
Сатлаев был арестован за четыре изнасилования и четыре покушения на изнасилование в 2013 году. Выяснилось, что он не только «расследовал» собственные преступления, но и уговорил одну из жертв забрать свое заявление.
Он отбыл в тюрьме до 2019 года и был освобожден по УДО. Однако в этом же 2019 году мужчина совершил новое нападение, а затем бежал на Кипр.
Видео дня. Семенович ответила Быстрову о роли бюста в ее карьере
Свободная пресса: последние новости
В Москве задержаны подозреваемые в заказном убийстве девушки В Москве задержаны подозреваемые в заказном убийстве девушки После убийства в Махачкале у здания полиции собралось 300 жителей села После убийства в Махачкале у здания полиции собралось 300 жителей села Начальник уральской колонии попался на взятке спустя восемь месяцев после назначения Начальник уральской колонии попался на взятке спустя восемь месяцев после назначения
Криминал , Происшествия , СКР , Алтайский Край , Кипр
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пожар на стройбазе в Петербурге сняли на видео
00:37
Пожар на стройбазе в Петербурге сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в клинике США
01:04
Появилось видео с места перестрелки в клинике США
Происшествия
Видео спасения женщины из-под снежного завала
00:59
Видео спасения женщины из-под снежного завала
Происшествия
Видео с места массового отравления в детском саду
01:37
Видео с места массового отравления в детском саду
Происшествия
Видео с пенсионером, расчленившим девушку в Питере
02:33
Видео с пенсионером, расчленившим девушку в Питере
Происшествия
Видео пожара в инфекционной больнице Испании
01:34
Видео пожара в инфекционной больнице Испании
Происшествия
Видео с подменой мертвых детей на кукол
00:15
Видео с подменой мертвых детей на кукол
Происшествия
Видео с оранжевыми альпийскими склонами
00:23
Видео с оранжевыми альпийскими склонами
В мире
Видео суда над экс-замначальника ФСИН Петербурга
01:45
Видео суда над экс-замначальника ФСИН Петербурга
Происшествия
Появилось видео разгона полицией митинга в Афинах
00:59
Появилось видео разгона полицией митинга в Афинах
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение