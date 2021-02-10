Экс-подполковника МВД отправили в колонию за обман «вора в законе»

Москве бывшего подполковника МВД осудили на три года колонии за попытку обмануть известного "вора в законе" Василия Христофорова . Экс-силовик потребовал от криминального авторитета $300 тыс. за то, чтобы закрыть якобы готовящееся уголовное дело против него. Однако злоумышленник не поверил сотруднику правоохранительных органов и донес на его в ФСБ

Суд вынес приговор бывшему сотруднику главного управления уголовного розыска МВД подполковнику Владиславу Шаповалову, обманувшему вора в законе Василия Христофорова по кличке Вася Воскрес на $300 тыс. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Никулинский районный суд Москвы установил, что 26 февраля 2020 года бывший полицейский через бизнесмена Алексея Добрынина передал Александру Вершинину , который тогда был адвокатом вора в законе, информацию для Воскреса о якобы готовящемся уголовном деле против него.

Шаповалов заявил, что криминального авторитета планируют привлечь по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность» — он подкрепил свои слова поддельными «материалами уголовного розыска». За прекращение уголовного преследования экс-полицейский потребовал от Христофорова, который на тот момент находился в Италии , $300 тыс. (около 22,2 млн рублей).

Однако Вася Воскрес не поверил в готовящееся уголовное преследование и поручил ведение переговоров своему представителю Станиславу Воротникову, который передал информацию о вымогательстве экс-силовика в ФСБ.

Под контролем оперативников Воротников договорился с юристом Александром Вершининым о передаче взятки. Сотрудники спецслужб снабдили его записывающим устройством, дали сверток с $20 тыс. и остальную часть поддельными купюрами и отправили на встречу. 16 апреля 2020 года в момент получения денег адвоката задержали, а через него вышли на Шаповалова.

Из всей группы злоумышленников, которые пытались обмануть вора в законе, экс-правоохранитель стал первым, кому вынесли приговор. Его признали виновным по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» и осудили на три года колонии.

Кроме Шаповалова в деле фигурирует бывший адвокат Александр Вершинин, который защищал экс-министров Алексея Улюкаева и Михаила Абызова. Он признал вину в посредничестве во взяточничестве.

10 февраля вынесли приговор еще одному экс-правоохранителю. Городищенский районный суд Волгоградской области огласил приговор бывшему сотруднику транспортной полиции, которого признали виновным в мошенничестве.

По данным местного Следкома, 39-летний Андрей Коноваленко , являясь замначальника линейного отделения полиции на станции «Сарепта» Волгоградского ЛУ МВД России, в начале июля 2020 года обманом получил от гражданина 300 тыс. рублей якобы для решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности по нескольким эпизодам коррупционного преступления.

Однако Коноваленко не хотел и не мог повлиять на процессуальное решение по материалу проверки коррупционера и планировал потратить деньги на личные нужды.

В итоге ему дали 1,5 года колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Между тем в сентябре 2020 года сотрудник Калязинского отдела полиции УМВД России по Тверской области оказался на скамье подсудимых за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.

Суд установил, что под предлогом оказания помощи в смягчении наказания за преступление правоохранитель согласился быть посредником и передать взятку в размере 80 тыс. рублей должностному лицу Калязинского районного суда. Однако во время передачи денег его задержали сотрудники ФСБ.

В итоге суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы, а также на 2 года лишил права занимать должности в правоохранительных и следственных органах.