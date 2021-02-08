Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Адвокат бывшего схимонаха Сергия заявила, что он готов дать показания 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Бывший схимонах Сергий даст показания
Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), который обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса РФ, не отказывался и готов к даче показаний. Об этом заявила адвокат Романова Светлана Герасимова.
Она отметила, что ее подзащитный ожидает полного решения церковного суда об отлучении его от церкви, чтобы ясно сформулировать свою позицию.

— Данное решение является основой того, что он якобы действовал незаконно, получается, мы сейчас не даем показаний, пока нам не вручат соответствующий документ, чтобы сформулировать свою позицию, — сказала Светлана Герасимова, пояснив, что им выдали только резолютивную часть решения.

По словам адвоката, решение Басманного суда столицы, который признал законными действия следователи при задержании, будет обжаловано, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что бывшего схимонаха Сергия перевели в следственный изолятор № 4.
СПРАВКА «ВМ»
Бывший схимонах Сергий (в миру — Николай Романов) стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».
В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания, в результате Романова оштрафовали на 90 тысяч рублей.
Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также были приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу экспертов на территорию храма и их деятельности.
29 декабря Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».
Видео дня. Пьяный покупатель с ножом разгромил магазин
Вечерняя Москва: последние новости
Стали известны подозреваемые в убийстве экс-главы дагестанского села Стали известны подозреваемые в убийстве экс-главы дагестанского села Полиция предупредила о росте числа мошеннических ресурсов с авиабилетами Полиция предупредила о росте числа мошеннических ресурсов с авиабилетами Подозреваемых в краже канцтоваров на полмиллиона рублей задержали в Подмосковье Подозреваемых в краже канцтоваров на полмиллиона рублей задержали в Подмосковье
Комментарии
Криминал , Происшествия , Николай Романов , Светлана Герасимова , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
00:55
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
Армия
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
00:35
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
Армия
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
03:37
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
Общество
Видео испытаний Як-40 с электродвигателем
01:22
Видео испытаний Як-40 с электродвигателем
Наука и техника
Появилось видео новых пожаров в Австралии
01:16
Появилось видео новых пожаров в Австралии
В мире
Видео с места убийства проституток в Махачкале
01:03
Видео с места убийства проституток в Махачкале
Происшествия
Облако песка из Сахары во Франции сняли на видео
01:02
Облако песка из Сахары во Франции сняли на видео
В мире
Видео разгрома магазина пьяным покупателем с ножом
01:04
Видео разгрома магазина пьяным покупателем с ножом
Происшествия
Опубликовано видео схода ледника в Гималаях
00:54
Опубликовано видео схода ледника в Гималаях
Происшествия
Задержание террористов в Дагестане сняли на видео
01:08
Задержание террористов в Дагестане сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение