Бывший схимонах Сергий даст показания

Она отметила, что ее подзащитный ожидает полного решения церковного суда об отлучении его от церкви, чтобы ясно сформулировать свою позицию.

— Данное решение является основой того, что он якобы действовал незаконно, получается, мы сейчас не даем показаний, пока нам не вручат соответствующий документ, чтобы сформулировать свою позицию, — сказала Светлана Герасимова, пояснив, что им выдали только резолютивную часть решения.

По словам адвоката, решение Басманного суда столицы, который признал законными действия следователи при задержании, будет обжаловано, передает ТАСС

СПРАВКА «ВМ»

Бывший схимонах Сергий (в миру — Николай Романов) стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания, в результате Романова оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также были приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу экспертов на территорию храма и их деятельности.