СМИ: задержан подозреваемый в убийстве экс-главы дагестанского села в Махачкале

Около 300 жителей села Новокули собрались у отдела полиции в Махачкале, где произошло убийство их односельчанина. На место стянуты силы полиции.
«На данный момент на месте, для обеспечения общественного порядка и недопущения эскалации конфликта, находятся более 130 сотрудников полиции. Так же на место выехало руководство МВД Дагестана», — сообщает республиканское МВД на официальной странице ведомства в Instagram.
В полиции уточняют: конфликт, закончившийся стрельбой, начался из-за спорного земельного участка. Делом занимается Следственный комитет.