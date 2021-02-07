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После убийства в Махачкале у здания полиции собралось 300 жителей села 

Свободная пресса и ещё 7 8 часов назад
СМИ: задержан подозреваемый в убийстве экс-главы дагестанского села в Махачкале
Фото: ТК «Звезда»
Около 300 жителей села Новокули собрались у отдела полиции в Махачкале, где произошло убийство их односельчанина. На место стянуты силы полиции.
«На данный момент на месте, для обеспечения общественного порядка и недопущения эскалации конфликта, находятся более 130 сотрудников полиции. Так же на место выехало руководство МВД Дагестана», — сообщает республиканское МВД на официальной странице ведомства в Instagram.
В полиции уточняют: конфликт, закончившийся стрельбой, начался из-за спорного земельного участка. Делом занимается Следственный комитет.
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Криминал , Убийство , СКР , МВД , Махачкала , Республика Дагестан
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