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Жителя Коми приговорили к восьми годам строгого режима за убийство мирового судьи 

ТАСС 1 час назад
Жителя Коми приговорили к восьми годам за убийство мирового судьи
Фото: РИА Новости
В республике Коми суд вынес приговор по резонансному уголовному делу об убийстве мирового судьи. Обвиняемого в преступлении местного жителя признали виновным и приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летнему жителю Усть-Вымского района. Он признан виновным в умышленном причинении смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Как установило следствие и суд, в ноябре 2019 года в квартире в городе Микунь осужденный во время ссоры ударил по лицу и руке 40-летнего знакомого, который состоял в должности мирового судьи. Затем преступник сдавил его шею, а после выстрелил ему в голову из охотничьего ружья. От полученного огнестрельного ранения потерпевший умер на месте.
В ходе расследования обвиняемый утверждал, что убил друга по неосторожности в момент подготовки оружия к совместной охоте, когда убирал ружье в чехол и не убедился, что оно разряжено. Версию обвиняемого опровергли проведенными по делу экспертизами. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему незадолго до смерти травмировали шею. Также у погибшего обнаружили телесные повреждения в области лица, а у осужденного — характерные повреждения пальца.
В пользу потерпевшей стороны взыскали компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей.
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Криминал , Происшествия , СКР , ФСИН , Микунь , Республика Коми , Сыктывкар
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