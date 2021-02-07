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Москва

Полиция предупредила о всплеске мошеннических ресурсов с авиабилетами 

Вечерняя Москва и ещё 3 41 минуту назад
Новый вид мошенничества с авиабилетами появился в России
Фото: globallookpress.com
В столичной полиции предупредили о всплеске создания мошеннических и фишинговых ресурсов, которые связаны с продажей авиабилетов. Также сотрудники правоохранительных органов рассказали, как не стать жертвами преступников.

— Популярность покупок авиабилетов онлайн ежедневно растет, и тем самым привлекает к себе мошенников. Наблюдается всплеск создания фишинговых и мошеннических ресурсов, связанных с продажей авиабилетов, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что каждый день блокируются десятки поддельных сайтов, но на их месте тут же появляются новые. Дизайн таких ресурсов может почти не отличаться от известных компаний.
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, в полиции призвали не покупать билеты по очень низким ценам, потому что, как правило, именно так привлекают на поддельный сайт клиентов мошенники.
Также в ведомстве отметили, что должно насторожить, если среди вариантов платежа нет оплаты кредитной картой. В основном преступники предлагают заплатить за билет электронными деньгами или прямым переводом на карту, тем самым предпочитая не связываться с банками, так как в таком случае их легче будет поймать.
В полиции рекомендуют внимательно проверять сайты туристических компаний прежде, чем делать какие-либо покупки. Лучше обращаться в известные авиакомпании, а надежнее всего приобретать билеты в авиакассах, передает ТАСС.
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Комментарии
Криминал , Интернет , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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