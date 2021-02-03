На Украине мужчина поджег торговый центр 

На Украине городе Первомайске Николаевской области мужчина поджег торговый центр и ранил одного из охранников.

37-летний подозреваемый, вооруженный ножом и топором, ворвался в строительный магазин и облил горючей смесью стенды с ковролином и линолеумом. Его задержали уже спустя несколько минут. На допросе мужчина признался, что таким образом решил отомстить владельцу торгового центра. Причину не уточнил. Об этом пишет УНИАН.

Пожар удалось ликвидировать, но не сразу. Огонь охватил четыре тысячи квадратных метров. Следователи считают, что поджигатель действовал не самостоятельно. В настоящий момент ведется поиск его сообщника.