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Появилось видео задержания убийц бывшего футболиста «Иртыша» 

Sport24 56 минут назад
В Омске задержали убийц бывшего футболиста клуба «Иртыш» Егора Дробыша. Убийцами оказались двое мужчин 30 и 33 лет.
Трагедия произошла 27 января на одной из улиц Омска. Злоумышленники напали с ножом на Дробыша и его друга. 21-летний футболист умер от ножевых ранений до приезда скорой, а второго молодого человека госпитализировали. Вычислили преступников благодаря записям камер уличного видеонаблюдения. Видео задержания убийц опубликовал «ГТРК Иртыш».
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Криминал , ГТРК "Иртыш" , Омск , Омская Область
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