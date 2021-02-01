Появилось видео задержания убийц бывшего футболиста «Иртыша» 

Омске задержали убийц бывшего футболиста клуба «Иртыш» Егора Дробыша. Убийцами оказались двое мужчин 30 и 33 лет.

Трагедия произошла 27 января на одной из улиц Омска. Злоумышленники напали с ножом на Дробыша и его друга. 21-летний футболист умер от ножевых ранений до приезда скорой, а второго молодого человека госпитализировали. Вычислили преступников благодаря записям камер уличного видеонаблюдения. Видео задержания убийц опубликовал «ГТРК Иртыш».

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