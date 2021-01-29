В минском следкоме прокомментировали сообщения о задержании Тимы Белорусских

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Минск. Белоруссия . В Следственном комитете Белоруссии подтвердили задержание певца Тимофея Морозова, более известного под сценическим псевдонимом Тима Белорусских. Как пишет РБК, в правоохранительных органах республики заявили, что у музыканта при себе был солидный запас гашиша — 0,4 кг.

Рэп-исполнителя задержали в игровом клубе в Минске. Возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков. Тиме грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Как выяснилось, певец был задержан еще 6 января. Его отпустили под залог, внесенная сумма не называется.

Ряд изданий сообщил о более крупной партии гашиша, якобы найденной у музыканта — 2 кг, а также о его помещении в СИЗО . Однако в СК Белоруссии эту информацию не подтвердили.

«Проведены неотложные следственные действия, назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам Государственного комитета судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску.