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У Тимы Белорусских нашли партию гашиша 

ИА «Сусанин» и ещё 11 3 часа назад
В минском следкоме прокомментировали сообщения о задержании Тимы Белорусских
Фото: Газета.Ru
Минск. Белоруссия. В Следственном комитете Белоруссии подтвердили задержание певца Тимофея Морозова, более известного под сценическим псевдонимом Тима Белорусских. Как пишет РБК, в правоохранительных органах республики заявили, что у музыканта при себе был солидный запас гашиша — 0,4 кг.
Рэп-исполнителя задержали в игровом клубе в Минске. Возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков. Тиме грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
Как выяснилось, певец был задержан еще 6 января. Его отпустили под залог, внесенная сумма не называется.
Ряд изданий сообщил о более крупной партии гашиша, якобы найденной у музыканта — 2 кг, а также о его помещении в СИЗО. Однако в СК Белоруссии эту информацию не подтвердили.
«Проведены неотложные следственные действия, назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам Государственного комитета судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску.
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Криминал , СКР , ФСИН , РБК , Минск
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