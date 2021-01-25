Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Бывшего мэра Туапсе осудили на пять лет колонии 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Экс-мэр Туапсе получил пять лет колонии
Фото: РИА Новости
Туапсинский городской суд приговорил бывшего мэра Туапсе Владимира Зверева к пяти годам заключения за получение взяток и превышение должностных полномочий.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда. Бывший чиновник признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК России, ч. 2 ст. 286 УК России, ч. 1 ст. 292 УК России. Он проведет пять лет в исправительной колонии общего режима.
Следственный комитет возбудил дело в отношении мэра Туапсе Владимира Зверева в августе 2019 года. Тогда сообщалось, что глава города без торгов предоставил бизнесмену земельный участок в аренду на 49 лет по заниженной ставке — ущерб составил 23 млн рублей.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
Газета.Ru: последние новости
Абхазия отказалась выдать России фигурантов дела об убийстве Япончика Абхазия отказалась выдать России фигурантов дела об убийстве Япончика СК возбудил дело о поставке неработоспособного ПО Минфину России СК возбудил дело о поставке неработоспособного ПО Минфину России Глава управления мэрии Владивостока задержан по делу о махинации с землей Глава управления мэрии Владивостока задержан по делу о махинации с землей
Криминал , Происшествия , Владимир Зверев , СКР , ФСИН , Краснодарский Край , Омская Область , Туапсе
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
00:26
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
Общество
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
00:19
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
Происшествия
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
01:29
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
Происшествия
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
00:39
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
В мире Происшествия
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
00:36
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
В мире
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
02:28
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
Армия
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
01:16
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
Общество
Видео тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке
01:06
Видео тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение