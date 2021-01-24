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Москва

Эксперт объяснил, как аферисты зарабатывают на дубликатах банковских карт 

Прайм и ещё 3 58 минут назад
Мошенники научились зарабатывать на дубликатах карт
Фото: ТАСС
В прошлом году мошенники освоили новый способ кражи денег с помощью дубликатов банковских карт. Чтобы их изготовить, данные жертвы предварительно похищаются. Например, их получают в слитых в сеть базах данных, но чаще всего преступники действуют точечно, выведывая информацию у самого клиента, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

"Злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка, и якобы "сверяют" данные в базе, получая номер карты, срок действия и CVV/CVC код, а иногда и даже пароль от мобильного банка. Это позволяет совершать покупки в интернете. Пока жертва успевает заметить отток денег, транзакция уже проходит и вернуть средства становится очень сложно", — отмечает эксперт.

Иногда полученные данные позволяют изменить основной номер телефона, к которому привязана банковская карта, тогда деньги очень быстро выводятся на чужие счета. В этом случае клиенту будет очень сложно отследить переводы, предостерегает он.

"Дубликаты карт также могут быть использованы для проведения операций по обману третьих лиц. Чтобы обезопасить себя от проблем, важно не сообщать посторонним лицам персональные данные. В случае подозрения, стоит обратиться на горячую линию банка или в один из офисов", — заключил Тузов.

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Криминал , Происшествия , Москва , Московская область
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