Мошенники научились зарабатывать на дубликатах карт

"Дубликаты карт также могут быть использованы для проведения операций по обману третьих лиц. Чтобы обезопасить себя от проблем, важно не сообщать посторонним лицам персональные данные. В случае подозрения, стоит обратиться на горячую линию банка или в один из офисов", — заключил Тузов.