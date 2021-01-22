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В Улан-Удэ арестовали главу «Водоканала» 

ТАСС 1 час назад
В Улан-Удэ арестовали главу «Водоканала»
Фото: ТАСС
Советский суд города Улан-Удэ избрал меру пресечения в отношении задержанного директора городского МУП "Водоканал" Жаргала Цыбикова в виде заключения под стражей сроком на два месяца. Об этом сообщается в пятницу на сайте суда.

"В отношении Цыбикова Жаргала Евгеньевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 18 марта 2021 года", — говорится в сообщении.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.
По данным суда, Цыбиков, являющийся также депутатом Улан-Удэнского городского совета депутатов, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное в крупном размере") и ч. 3 ст. 159 ("Мошенничество").
По версии следствия, в 2019 году чиновник заставлял подчиненных безвозмездно трудиться на земельном участке, принадлежащем его теще, с использованием техники муниципального предприятия. В итоге был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы на средства предприятия — более 500 тыс. рублей.
Кроме того, следователи считают, что обвиняемый присвоил еще более 700 тыс. рублей — деньги, выделенные на приобретение топлива для служебных автомобилей.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Республика Бурятия , Улан-Удэ
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