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ФСБ предотвратила массовое убийство в подмосковной школе 

Артём Кульша 51 минуту назад
ФСБ предотвратила массовое убийство в подмосковной школе
Фото: РИА Новости
ФСБ предотвратила массовое убийство в подмосковной школе
Федеральная служба безопасности предотвратила массовый расстрел в одной из школ в Московской области. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Некоторое время назад двое 16-летних подростков стали разрабатывать план нападения на школу, в том числе способы убийства учителей и соучеников. Это стало известно сотрудникам ФСБ. Они предотвратили нападение и задержали молодых людей. В их отношении были возбуждены уголовные дела.
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В ходе обыска у школьников были обнаружены балаклава, тактические перчатки, футболка с надписью «Естественный отбор», два самодельных пистолета и девять петард с металлическими пулями.
В сентябре, как сообщал «Рамблер», служащие ФСБ задержали на территории нескольких регионов 13 человек, в том числе 11 участников закрытого сообщества в одной из социальных сетей, которые планировали массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей и холодного оружия. Один из задержанных хотел взорвать бомбу на школьной линейке 1 сентября.
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Криминал , Происшествия , ФСБ
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