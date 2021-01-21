ФСБ предотвратила массовое убийство в подмосковной школе

Федеральная служба безопасности предотвратила массовый расстрел в одной из школ в Московской области . Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Некоторое время назад двое 16-летних подростков стали разрабатывать план нападения на школу, в том числе способы убийства учителей и соучеников. Это стало известно сотрудникам ФСБ. Они предотвратили нападение и задержали молодых людей. В их отношении были возбуждены уголовные дела.

В ходе обыска у школьников были обнаружены балаклава, тактические перчатки, футболка с надписью «Естественный отбор», два самодельных пистолета и девять петард с металлическими пулями.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», служащие ФСБ задержали на территории нескольких регионов 13 человек, в том числе 11 участников закрытого сообщества в одной из социальных сетей, которые планировали массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей и холодного оружия. Один из задержанных хотел взорвать бомбу на школьной линейке 1 сентября.