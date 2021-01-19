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Москва

СК установил исполнителей убийства Япончика 

ТАСС и ещё 3 16 минут назад
Следственный комитет установил исполнителей убийства Япончика
Фото: ТАСС
Два фигуранта дела об убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, известного по прозвищу Япончик, заочно арестованные судом, являются исполнителями этого преступления. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе СК РФ.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России при содействии управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве установлены лица, являющиеся исполнителями убийства Вячеслава Иванькова, более известного как вор в законе Япончик. Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство — России и Республики Абхазия", — говорится в сообщении.

После совершения убийства Бутба и Папава уехали из России в Абхазию. Им заочно предъявлены обвинения в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия, они объявлены в международный розыск. На основании ходатайства следователя Бутба и Папава заочно арестованы судом. "В настоящее время при содействии компетентных органов прорабатывается вопрос об их экстрадиции на территорию России", — сообщили в СК.
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По версии следствия, именно Бутба в июле 2009 года с использованием снайперской винтовки из кузова грузового автомобиля выстрелил в Иванькова, выходившего из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. Папава в это время находился на месте происшествия в угнанной автомашине. "Он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова", — пояснили в СК.
Иваньков был убит вечером 28 июля 2009 года. Основным мотивом его убийства, считают в Следственном комитете, являлась личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между ними начался еще в 80-е годы, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области.
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Комментарии 1
Криминал , Происшествия , Вячеслав Иваньков , СКР , МВД , Москва
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