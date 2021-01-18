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Москва

Экс-дознавательница из Уфы потребовала 100 млн рублей по делу об изнасиловании 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 47 минут назад
Бывшая дознавательница отдела полиции по Уфимскому району Башкирии, заявившая, что в октябре 2018 года она была изнасилована тремя офицерами полиции, потребовала взыскать с обвиняемых 100 млн рублей в качестве моральной компенсации, заявила ее адвокат Ирина Валиева.

«Та сумма исковых требований, которая так волнует общественность, это абсолютно сумма того вреда, который нанесен потерпевшей. С точки зрения морали — цены нет. И поэтому указанная сумма — 100 млн рублей, потому что ни 100 миллионов, ни сколько не компенсируют тех страданий, которая перенесла потерпевшая. Именно из этих побуждений она настаивает на этой сумме», — цитирует РИА «Новости» Валиеву.

По словам адвоката, если бывшие полицейские будут признаны виновными, наказание должно быть не менее восьми-девяти лет лишения свободы.
В понедельник Верховный суд Башкирии отложил до 29 января новое слушание дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе после отмены приговора кассационным судом, передает ТАСС.
Отмечается, что перенос связан с плохим самочувствием одного из фигурантов процесса. Предыдущее заседание, назначенное на 14 декабря 2020 года, также было отложено.
Напомним, по версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года теперь уже экс-полицейские изнасиловали 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. При этом обвиняемые неоднократно заявляли о своей невиновности.
В декабре 2019 года Кировский районный суд Уфы приговорил трех бывших полицейских, обвиненных в изнасиловании коллеги, к срокам от шести до семи лет колонии. В июне Верховный суд Башкирии в ходе апелляционных слушаний полностью оправдал Галиева и Матвеева, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третий фигурант дела Яромчук признан виновным, но ему назначили не шесть, а четыре года заключения. В августе прокуратура Башкирии обжаловала оправдание обвиняемых в изнасиловании дознавательницы.
В начале ноября дело об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы отправили на новое рассмотрение.
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Комментарии 7
Криминал , Видео , Происшествия , Ирина Валиева , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Башкортостан , Самара , Самарская Область , Уфа
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