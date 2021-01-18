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Москва

В СК предложили ужесточить уголовную ответственность для физлиц 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
В СК предложили ужесточить наказание за неуплату налогов
Фото: ТАСС
Следственный комитет России выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц. Об этом сообщила зампредседателя СК РФ Елена Леоненко в интервью газете "Известия", опубликованном 18 января.

"Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года. Даже при сумме ущерба свыше 45 млн рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца. . Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов", — отметила Леоненко изданию.

Кроме того, СК РФ предлагает Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователям сразу после вскрытия такой схемы и определения размера ущерба. В настоящее время налоговые органы направляют подобные материалы в случае, если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования.

"Именно за эти 60 дней может быть уничтожена документация, выведено имущество", — добавила Леоненко.

Следственный комитет России также рассматривает возможность закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) РФ положения о сохранении ареста на имущество, в случае если при вынесении приговора за потерпевшим признано право на удовлетворение иска, а сам иск для определения размера возмещения передается для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. По мнению замглавы СК РФ, это позволит исключить возможное сокрытие имущества с момента вступления в силу приговора суда до фактического разрешения вопроса по гражданскому иску.
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Криминал , Происшествия , Федеральная налоговая служба , СКР , Москва
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