Готовящегося к выходу на свободу вора в законе отдали под суд

Липецкой области прокуратура передала в суд дело вора в законе Тенгиза Гигиберии, известного в криминальных кругах как Тенго Потийский. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В сентябре 2020 года вор в законе готовился выйти на свободу, отбыв 17-летний срок, однако на него завели новое уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По версии следствия, Тенго Потийский пропагандировал в колонии воровские идеи, а другие осужденные собирали для него деньги. Потийский вину не признал.

В 2005 году 46-летний уроженец Грузии был осужден по части 3 статьи 158 («Кража с проникновением в жилище»), части 3 статьи 162 («Разбой с проникновением в жилище»), части 1 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконное хранение оружия») УК РФ. Суд отправил его в колонию строгого режима на 17 лет.

Последние годы Тенго Потийский отбывал наказание в елецкой колонии, однако в 2017 году его перевели в тюрьму «Владимирский централ».