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Готовящегося к выходу на свободу вора в законе Тенго Потийского отдали под суд 

Lenta.ru 9 часов назад
Готовящегося к выходу на свободу вора в законе отдали под суд
Фото: «Прайм Крайм»
В Липецкой области прокуратура передала в суд дело вора в законе Тенгиза Гигиберии, известного в криминальных кругах как Тенго Потийский. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В сентябре 2020 года вор в законе готовился выйти на свободу, отбыв 17-летний срок, однако на него завели новое уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По версии следствия, Тенго Потийский пропагандировал в колонии воровские идеи, а другие осужденные собирали для него деньги. Потийский вину не признал.
В 2005 году 46-летний уроженец Грузии был осужден по части 3 статьи 158 («Кража с проникновением в жилище»), части 3 статьи 162 («Разбой с проникновением в жилище»), части 1 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконное хранение оружия») УК РФ. Суд отправил его в колонию строгого режима на 17 лет.
Последние годы Тенго Потийский отбывал наказание в елецкой колонии, однако в 2017 году его перевели в тюрьму «Владимирский централ».
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Криминал , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Грузия , Липецкая Область
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