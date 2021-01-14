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Москва

ФСИН намерена задержать Навального по прибытию в Россию 

Артём Кульша 31 минуту назад
В отношении политика Алексея Навального начаты первоначальные розыскные мероприятия, он объявлен в розыск с предписанием о его задержании. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСИН по Москве.
Там рассказали, что с 3 марта 2015 года Навальный находится на учете филиалов УФСИН по столице. На Навального была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц вплоть до истечения 29 декабря 2020-го назначенного ему испытательного срока.
Навальный объявлен в розыск с декабря
В течение 2020 года Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока. После каждого нарушения ему выносились предупреждения о возможности замены условного осуждения на реальное лишение свободы.
ФСИН учло факт лечения Навального в клинике «Шарите» в Германии с 22 августа. В учреждении предоставили информацию о том, что 23 сентября Навальный был выписан. Тем не менее политик не явился на регистрацию 23 октября. 23 ноября он уведомил ФСИН о том, что восстанавливает здоровье в отеле Arabel в Берлине. Навальный не предоставил официальное подтверждение лечения в отеле.

«Сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию», — отметили во ФСИН.

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Криминал , Видео , Алексей Навальный , ФСИН
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