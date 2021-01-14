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В Хабаровском крае возбудили дело после поджога будки с собакой и ее щенками 

ТАСС и ещё 2 45 минут назад
Будку с собакой и щенками подожгли в Хабаровском крае
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после сообщения о поджоге будки с собакой и ее щенками в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Животные в результате пожара погибли, сообщается в четверг на сайте СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а" и "д" части 2 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"), — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в понедельник. По данным следствия, неизвестные подожгли будку с бездомными собаками, в результате чего животные погибли. Происшествие активно обсуждалось в местных социальных сетях. Полиция в Хабаровском крае начала проверку и поиск двух подростков, которые могут быть причастны к этому инциденту.

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе личности злоумышленников", — уточняется в сообщении СУ СК РФ по региону.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до пяти лет.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , Еврейская Автономная Область , Хабаровский Край
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