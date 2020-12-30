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В Москве задержали укравшего у сотрудницы Газпромбанка украшения и шубы 

ТАСС 3 часа назад
В Москве задержали укравшего у сотрудницы Газпромбанка украшения и шубы на 33 млн рублей
Фото: ТАСС
Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в краже у сотрудницы Газпромбанка из сейфа в квартире в центре Москвы драгоценностей, а также трех соболиных шуб на общую сумму 33,3 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан безработный мужчина, который подозревается в том, что украл из металлического сейфа с кодовым замком в квартире директора управления рынков и капиталов Газпромбанка в Гагаринском переулке ювелирные изделия, а также три шубы из соболя. Подозреваемому предъявлено обвинение", — сказал собеседник агентства.

28 декабря сотрудница Газпромбанка в Москве написала заявление в полицию о краже из сейфа драгоценностей на 15 млн рублей. На дверях сейфа и квартиры следов взлома не найдено. Проводится доследственная проверка.
По данным источника, полиция возбудила уголовное дело по статье о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ). "В ходе расследования установлено, что заявительнице нанесен материальный ущерб на сумму около 33 300 000 рублей", — уточнил он.
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Комментарии
Криминал , Новости Москвы , Газпромбанк , МВД , ИТАР-ТАСС
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