Обвиненным в изнасиловании полицейским отменили приговор

Свердловский облсуд отменил приговор экс-полицейским, приговоренным ранее к срокам от 6 до 6,5 лет колонии за изнасилование девушки в служебном автомобиле.

Трансляция заседания суда велась на странице облсуда в соцсети "ВКонтакте".

"Судебная коллегия определила: приговор Ленинского районного суда города Екатеринбурга от 15 июля в отношении Бессарабова, Мустафина, Тропина отменить, дело направить на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда. Меру пресечения осужденным в виде содержания под стражей отменить, осужденных из-под стражи освободить", — сказала судья.

Она добавила, что осужденным назначена избранная ранее мера пресечения в виде запрета определенных действий, а именно запрета подсудимым общаться между собой, с потерпевшей и свидетелями по данному уголовному делу. Также на них возложена обязанность самостоятельно являться по вызовам суда.

По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года трое сотрудников ППС около здания по улице Чайковского в Екатеринбурге , угрожая потерпевшей 1997 года рождения, надругались над ней в служебном автомобиле. Дело расследовалось по ч. 2 ст. 131 УК РФ и ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные группой лиц по предварительному сговору).