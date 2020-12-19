На Ставрополье полицейского задержали за убийство

Тело пропавшего мужчины нашли в ставропольском лесу со следами насильственной смерти, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан сотрудник антикоррупционного отдела регионального главка МВД, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Ставропольскому краю.
По данным полиции, 12 декабря поступило сообщение об исчезновении мужчины 1990 года рождения, спустя пять дней в лесу на выезде из Ставрополя нашли его труп с признаками насильственной смерти.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками подразделения собственной безопасности и уголовного розыска установлен и задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, подозреваемый в совершении противоправного деяния", — говорится в сообщении.
По результатам проверки сотрудника уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности.