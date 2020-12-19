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На Ставрополье полицейского задержали за убийство мужчины 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
На Ставрополье полицейского задержали за убийство
Фото: РИА Новости
Тело пропавшего мужчины нашли в ставропольском лесу со следами насильственной смерти, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан сотрудник антикоррупционного отдела регионального главка МВД, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Ставропольскому краю.
По данным полиции, 12 декабря поступило сообщение об исчезновении мужчины 1990 года рождения, спустя пять дней в лесу на выезде из Ставрополя нашли его труп с признаками насильственной смерти.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками подразделения собственной безопасности и уголовного розыска установлен и задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, подозреваемый в совершении противоправного деяния", — говорится в сообщении.

По результатам проверки сотрудника уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности.
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Криминал , Происшествия , Безопасность , МВД , Ставрополь , Ставропольский Край
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