На Ставрополье полицейского задержали за убийство

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками подразделения собственной безопасности и уголовного розыска установлен и задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, подозреваемый в совершении противоправного деяния", — говорится в сообщении.