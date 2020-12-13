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Москва

Юрист рассказал, кто и как может украсть ваши деньги через QR-код 

РИА Новости и ещё 2 53 минуты назад
Раскрыт способ кражи денег через QR-код
Фото: © Flickr / mathplourde
Развитие технологий и разнообразие каналов оплаты различных товаров и услуг помогает преступникам идти в ногу со временем. Они изобретают все новые способы отъема денег у граждан. В 2020 году увеличилось число случаев, связанных со считыванием гражданами QR-кодов как в информационных целях, так и для оплаты покупок, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

"Мошенники размещают QR-коды на листовках, информационных стендах либо замещают надлежащие коды организаций, в которых потребитель хочет произвести оплату, на сгенерированные собственные коды, которые перенаправляют денежные средства плательщика на счета злоумышленников", — объясняет юрист.

Он напомнил, что преступники могут использовать одну из двух схем. Первая предполагает введение человека в заблуждение, вторая — скачивание на телефон вирусных программ по незнанию. QR-код — это прежде всего способ доставки на устройство текстовой информации, действия с которой производит пользователь. Поэтому простое считывание картинки QR-кода не опасно, добавляет он.
Есть риск, что под видом зашитых в QR-код реквизитов для оплаты товаров и услуг кроются реквизиты мошенников. Тут нужна осторожность и бдительность. Кроме того, стоит подключать сервисы для считывания QR-кода от проверенных производителей антивирусов. Они проверяют, нет ли кода в базах фишинговых и вредоносных страниц.

"Если бы обнаружили, что из-за применения QR-кода с вашего счета мошеннически были списаны денежные средства, вы можете обратиться в банк с запросом об отмене операции по причине того, что она была ошибочной (по неверным реквизитам) или же в отделение полиции с заявлением о мошенничестве", — заключил Редин.

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Криминал , Происшествия , QR-код , Москва
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