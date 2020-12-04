Хирург изнасиловал сотни несовершеннолетних

Французский хирург на пенсии Жоэль ле Скуарнек осужден на 15 лет тюрьмы за насилие над сотнями несовершеннолетних. Об этом пишет Le Figaro

На заседании суда присутствовали в том числе четверо пострадавших: две племянницы ле Скуарнека, его соседка и ребенок, которого когда-то госпитализировали в больницу, где практиковал хирург. На заседании подсудимый признался в том, что изнасиловал своих племянниц и нескольких других детей.

Отмечается, что это результат первого заседания по делу, которое может стать крупнейшим расследованием о преступлениях педофила за всю историю страны. Дата второго судебного разбирательства пока не назначена.

Издание пишет, что как минимум 30 дел не переданы в суд, поскольку у них истек срок давности. В октябре этого года врачу предъявили обвинение в сексуальном насилии в отношении 312 человек, в основном детей, в период с 1986-го по 2014 год. Средний возраст пострадавших, среди которых были и девочки, и мальчики — 11 лет.