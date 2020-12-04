Адвоката Ефремова допросят в СК

На допрос в Следственный комитет подмосковного Волоколамска приглашали адвоката Андрея Алешкина, представляющего интересы осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова. Официальной повестки адвокат не получал. Об этом сообщает издание «Волоколамский край».
Защитник Алешкина Антон Жаров заявил, что его подопечного пытались вызвать в Волоколамск на допрос. Причина такого вызова была непонятна и Жаров попросил прислать официальную повестку, чтобы понять куда вызывается Алешкин и зачем.
Приглашение так никто и не отменил, но и официальной повестки не прислали.
Жаров считает, что вызов на допрос могут чисто формально связать с делом подзащитной Алешкина о побоях, по которому Волоколамский суд уже вынес приговор в виде штрафа. Но Жаров подозревает, что на самом деле речь идет о деле актера Ефремова и на Алешкина оказывается давление.
Андрей Алешкин являлся адвокатом Ефремова в Мосгорсуде во время обжалования приговора. После этого актер отказался от его услуг, но вскоре снова подписал с ним договор для ведения переговоров о примирении с потерпевшими.