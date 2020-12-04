Адвоката Ефремова допросят в СК

Защитник Алешкина Антон Жаров заявил, что его подопечного пытались вызвать в Волоколамск на допрос. Причина такого вызова была непонятна и Жаров попросил прислать официальную повестку, чтобы понять куда вызывается Алешкин и зачем.

Приглашение так никто и не отменил, но и официальной повестки не прислали.

Жаров считает, что вызов на допрос могут чисто формально связать с делом подзащитной Алешкина о побоях, по которому Волоколамский суд уже вынес приговор в виде штрафа. Но Жаров подозревает, что на самом деле речь идет о деле актера Ефремова и на Алешкина оказывается давление.