Интерпол отказался от розыска братьев Ананьевых

Комиссия международной полицейской организации сочла их уголовное преследование политически мотивированным.
Бывшие владельцы «Промсвязьбанка» удалены из розыскных баз Интерпола, сообщает газета «Коммерсантъ». Один из адвокатов Дмитрия Ананьева подтвердил изданию факт снятия банкира с розыска.
В России бывшим владельцам ПСБ инкриминируется особо крупная растрата средств банка и их дальнейшая легализация. По данным следствия, ущерб превышает 66 млрд рублей. Также силовики считают, что из кредитной организации накануне её краха было похищено 575 млн долларов и 22 млн евро.