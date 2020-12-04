Интерпол отказался от розыска братьев Ананьевых

Комиссия международной полицейской организации сочла их уголовное преследование политически мотивированным.

Бывшие владельцы «Промсвязьбанка» удалены из розыскных баз Интерпола , сообщает газета «Коммерсантъ». Один из адвокатов Дмитрия Ананьева подтвердил изданию факт снятия банкира с розыска.

В России бывшим владельцам ПСБ инкриминируется особо крупная растрата средств банка и их дальнейшая легализация. По данным следствия, ущерб превышает 66 млрд рублей. Также силовики считают, что из кредитной организации накануне её краха было похищено 575 млн долларов и 22 млн евро.