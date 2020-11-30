В тюрьмах ужесточат наказание

Осуждённых, отбывающих наказание в тюрьмах, смогут наказывать за нарушение порядка переводом в одиночные камеры на срок до шести месяцев. Соответствующий закон вступит в силу 4 декабря.
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Прежде в тюрьме нарушителям порядка могли объявить выговор, оштрафовать или водворить их в штрафной изолятор на срок до 15 суток. Перевод в одиночные камеры на срок до шести месяцев применялся только в исправительных колониях особого режима.
В то же время в тюрьмах отбывают наказание осуждённые, представляющие более высокую общественную опасность. В связи с этим было решено распространить данную норму и на этих заключённых.
Также закон увеличивает размер дисциплинарных штрафов для осуждённых за нарушение порядка. Сейчас размер дисциплинарного штрафа — до 200 рублей, он не менялся с 2003 года. При этом в тюрьмах фиксируется высокий уровень нарушений осуждёнными установленного порядка отбывания наказаний. Так, в 2019 году мера взыскания в виде штрафа применялась 4462 раза к 3969 осуждённым. Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ увеличивают размер штрафа от одной тысячи до двух тысяч рублей.