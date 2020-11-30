В тюрьмах ужесточат наказание

Осуждённых, отбывающих наказание в тюрьмах, смогут наказывать за нарушение порядка переводом в одиночные камеры на срок до шести месяцев. Соответствующий закон вступит в силу 4 декабря.

Фото: АГН МОСКВА АГН МОСКВА

Прежде в тюрьме нарушителям порядка могли объявить выговор, оштрафовать или водворить их в штрафной изолятор на срок до 15 суток. Перевод в одиночные камеры на срок до шести месяцев применялся только в исправительных колониях особого режима.

В то же время в тюрьмах отбывают наказание осуждённые, представляющие более высокую общественную опасность. В связи с этим было решено распространить данную норму и на этих заключённых.