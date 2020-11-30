Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Наказание в тюрьмах за нарушение дисциплины ужесточат

Парламентская газета
40 минут назад
Осуждённых, отбывающих наказание в тюрьмах, смогут наказывать за нарушение порядка переводом в одиночные камеры на срок до шести месяцев. Соответствующий закон вступит в силу 4 декабря.
В тюрьмах ужесточат наказание
Фото: АГН МОСКВААГН МОСКВА
Прежде в тюрьме нарушителям порядка могли объявить выговор, оштрафовать или водворить их в штрафной изолятор на срок до 15 суток. Перевод в одиночные камеры на срок до шести месяцев применялся только в исправительных колониях особого режима.
В то же время в тюрьмах отбывают наказание осуждённые, представляющие более высокую общественную опасность. В связи с этим было решено распространить данную норму и на этих заключённых.
Также закон увеличивает размер дисциплинарных штрафов для осуждённых за нарушение порядка. Сейчас размер дисциплинарного штрафа — до 200 рублей, он не менялся с 2003 года. При этом в тюрьмах фиксируется высокий уровень нарушений осуждёнными установленного порядка отбывания наказаний. Так, в 2019 году мера взыскания в виде штрафа применялась 4462 раза к 3969 осуждённым. Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ увеличивают размер штрафа от одной тысячи до двух тысяч рублей.
Криминал,Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители