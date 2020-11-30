Полковник ФСБ Черкалин вернул 6 млрд государству

Прокуратура вернула более 6 млрд рублей в российский бюджет после продажи недвижимости и предметов роскоши полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

"Изъятое судом имущество Черкалина, в том числе дорогостоящие автомобили, предметы роскоши и недвижимость, проданы на международном рынке. После этого с помощью валютной биржи полученные средства были возвращены в бюджет РФ. Всего речь идет о сумме более 6 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Полковник ФСБ Кирилла Черкалина, которого обвиняют во взяточничестве, ранее частично признал требования Генпрокуратуры, которая подала в суд иск о конфискации в пользу государства имущества офицера и его родственников на сумму более чем 6 млрд руб.