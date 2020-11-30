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Полковник ФСБ Черкалин вернул государству 6 млрд рублей 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Полковник ФСБ Черкалин вернул 6 млрд государству
Фото: Телеграм-канал Банкста
Прокуратура вернула более 6 млрд рублей в российский бюджет после продажи недвижимости и предметов роскоши полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

"Изъятое судом имущество Черкалина, в том числе дорогостоящие автомобили, предметы роскоши и недвижимость, проданы на международном рынке. После этого с помощью валютной биржи полученные средства были возвращены в бюджет РФ. Всего речь идет о сумме более 6 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Полковник ФСБ Кирилла Черкалина, которого обвиняют во взяточничестве, ранее частично признал требования Генпрокуратуры, которая подала в суд иск о конфискации в пользу государства имущества офицера и его родственников на сумму более чем 6 млрд руб.
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