Сбер предупредил о новой уловке мошенников

Телефонные мошенники начали активно применять роботов-помощников для обмана жертв, которые сообщают клиентам о подозрительных операциях и предлагают соединить их с лже-сотрудником Сбербанка.

«Схема проста: если раньше звонки делали специально обученные люди-«звонари», то сейчас звонит якобы робот-помощник из Сбера и сообщает о подозрительных операциях, после чего предлагает соединить жертву с фиктивной службой безопасности», — говорится в сообщении в Telegram-канале банка.

Отмечается, что сотрудники банка звонят клиентам с номера «900», в то время как мошенники чаще всего пользуются номерами, начинающимися с +7-495 или +7-499.

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