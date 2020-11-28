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Сбербанк предупредил о новом виде мошенничества 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 44 минуты назад
Сбер предупредил о новой уловке мошенников
Фото: ТАСС
Телефонные мошенники начали активно применять роботов-помощников для обмана жертв, которые сообщают клиентам о подозрительных операциях и предлагают соединить их с лже-сотрудником Сбербанка.

«Схема проста: если раньше звонки делали специально обученные люди-«звонари», то сейчас звонит якобы робот-помощник из Сбера и сообщает о подозрительных операциях, после чего предлагает соединить жертву с фиктивной службой безопасности», — говорится в сообщении в Telegram-канале банка.

Отмечается, что сотрудники банка звонят клиентам с номера «900», в то время как мошенники чаще всего пользуются номерами, начинающимися с +7-495 или +7-499.
Ранее Роскачество рассказало о правилах кибербезопасности в «черную пятницу».
В октябре эксперты по кибербезопасности рассказали о применении мошенниками роботов для отсеивания недоверчивых жертв.
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